Rekordot jelentő, 15 milliós kikiáltási áron kerül kalapács alá egy Zsolnay óriásváza egy aukción. A monumentális alkotást a Virág Judit Galériában árverezik el. A váza érdekessége, hogy még soha nem indult egyetlen Zsolnay tárgy sem ilyen magas kikiáltási árról.

Fotó: Virág Judit Galéria

Az árverést december 16-án tartják. December 2. óta a kalapács alá kerülő műtárgyak ingyenesen megtekinthetők a galériában. A váza mellett több különleges és értékes műtárgyra is lehet majd licitálni.

A kínálat egyik legkülönlegesebb darabja a római stílusú óriásváza. A műtárgy ránézésre olyan, mintha bronzból készült volna, de természetesen egy bravúrosan megmunkált kerámiáról van szó. A darab még a Zsolnay többi alkotása közül is kitűnik egyediségével.

Ez egy magányos, társtalan remekmű, amely a historizmus és a szecesszió határán billeg és kreativitásával, technikai tökéletességével önbizalmat sugároz. Azt üzeni a konkurenciának, hogy amit más álmodni sem mer, azt mi tökéletesen megvalósítjuk

– mondta a vázáról a Virág Judit Galéria társtulajdonosa, Törő István. Azt is elárulta, hogy

a műtárgy becsértéke 30-40 millió forint között van.

Az árverést a Kongresszusi Központban rendezik, összesen 20 darab Zsolnay tárgya lehet licitálni.

Szintén a decemberi aukció kiemelt műve Vaszary János Tóvárosi tájkép, Tata című alkotása 1912-ből, amely 55 millió forintos kikiáltási indul – olvasható a Virág Judit Galéria közleményében. 1909-től kezdve Vaszary János feleségével, Rosenbach Máriával a tavaszi és nyári hónapokat Tata-Tóvároson töltötte. 1910-ben vásárolták meg azt a telket, amely szökőkútjaival, színes virágágyásaival nemcsak pihenést biztosított a házaspár számára, hanem inspirálta is művészt. A tatai tavat ábrázoló kép kompozícióját Vaszary főleg a sárga, a lila, a kék és a zöld színek összeütköztetésére alapozta.

Az aukció további darabjai lesznek egy 100 év után előkerült Tihanyi Lajos kép és a magyar Mona Lisaként emlegetett Gulácsy Lajos-festmény. Kalapács alá kerül Czóbel Béla Párizs, L’avenue du Maine című festménye, illetve Mednyánszky László 1911-ben készült képe, a Holdvilágos tóparti táj is. Igazi ritkaságnak számít, hogy Czigány Dezső két kivételes csendélettel is képviselteti magát. Az 1930-as években festett Csendélet aktos kompozícióval című kép kikiáltási ára 15 millió forint, a Csendélet című alkotás 10 millió forintról indul. Az érdeklődők licitálhatnak majd a korai magyar modernizmus egyik legkiválóbb mesterének, Boromisza Tibornak két festményére is. A szatmárnémeti piac misztikus megvilágításban című kép 18 millió forintos, a Tavaszi táj 14 millió forintos kikiáltási árról várja a liciteket.