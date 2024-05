Manet, Monet, Magritte – az impresszionizmus nagyágyúi a Sotheby’s aukción

A Sotheby’s a 2024 májusi árveréséről hangsúlyozottan kommunikálja, hogy milyen fontos kollekciókból érkeztek hozzájuk a művek, mert a proveniencia, a korábbi tulajdonosok személye garanciát jelent az értékre és az eredetiségre.

Nekünk nem feltétlen mondanak sokat a nevek, de Amerikában számon tartják a műgyűjtőket, így Helene és Zygfryd Wolloch, vagy az oregoni-portlandi Meier család gyűjteményének árverezése vevőket vonz. Az értékesítés kiemelt tételei közé tartoznak Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir és Camille Pissarro impresszionista remekművei, a Nabik és a Pont-Aven Iskola művészeinek remek munkái, valamint olyan modern mesterek kiemelkedő képei, mint Diego Rivera, Chaïm Soutine és Maxfield Parrish.

Manet virágcsendélet

A tételek az impresszionizmus legjavától az absztrakt expresszionizmusig vonultatnak fel műalkotásokat. Köztük van Manet késői virágcsendélete, amelynek eredettörténete, legalább olyan illusztris, mint maga a művész. Először Eugène Pertuiset volt a tulajdonosa, aki a művész egyik legaktívabb csendéletgyűjtője volt, és a festés évében, 1882-ben szerezte meg a művet. Aztán 1888-ban a párizsi Hôtel Drouot-ban lógott a falon, innen került a híres francia operaénekes, Jean-Baptiste Faure gyűjteményébe 1902-ben, akinek közel 70 Manet festménye volt, annyira rajongott a művészetéért. Manet egyébként több portrét is festett róla. 1906-ban Berlinbe került a kép a Galerie Durand-Ruel közvetítésével, és a német fővárosban tartózkodott, két gyűjteményben is. Berlinből 1948-ban vette meg a Wildenstein & Co. és vitte át New Yorkba, ahol 1954-ben újra gazdát cserélt, a Edwin C. Vogel gyűjteményébe került. 1968-ban és 1972-ben szintén gyűjtemény váltott, itt még nyilvánosan megjelentek a nevek, de jelenlegi tulajdonosa, aki 2004-ben vásárolta meg a képet, már rejtőzködik.

Manet művei meglehetősen ritkán kerülnek aukciós forgalomba, különösen a leginkább értékelt csendéletei. Manet csendélet utoljára több mint öt éve bukkant fel nyilvános aukción, így várhatóan több gyűjtő fantáziáját megmozgatja majd, ezért is határozta meg a ház a 10 millió dolláros becsértéket.

Édouard Manet életének utolsó éveiben látogatók hosszú sora érkezett hozzá, a kor szokásának megfelelően senki nem jött üres kézzel, mindenki hozott virágot, ezért a ház tele volt vázákba rendezett vágott virággal. Manet szívesen festette ezeket a csendéleteket, bár fizikailag nem volt jól, mégis ezek az élete utolsó éveiben, 1880–1882 között készült munkái valamiféle időtlen szépséget, és az élet szeretetét hordozzák.

Monet látképe Antibesről

Ugyanezen az aukción Monet látképe amit a francia Riviérán, Antibes városában festett 12–18 millió dolláros becsértéket kapott. René Magritte Ünnep című festménye is fontos amerikai magánygyűjteményből érkezett, előzetes becsértéke 15–20 millió dollár.

1874. április 15-én Párizsban megnyílt az Első Impresszionista Kiállítás, amely megerősítette a hagyományoktól való egyik legradikálisabb szakítást, és elindította a kreatív innováció özönét, amely a mai napig kihat a művészetre. Az évforduló alkalmából a Musée d’Orsay újraalkotta és áprilisban megnyitotta a a legelső impresszionista kiállítás replikáját, amelyen Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro és Paul Cézanne úttörő munkáit állítják ki.

A művészeti világ az impresszionizmus 150 éves évfordulójára emlékezik, ehhez kapcsolódik a Sotheby’s idei programja, ami kiemelt figyelmet szentel az impresszionista alkotóknak.