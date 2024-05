Már látható a Falk Miksa utcai Virág Judit Galériában a május 14-i kortárs aukció anyaga, ahol minden művészgeneráció és több irányzat képviselteti magát.

Keserü Ilona: Idézetek Kornissnak / Fotó: Virág Judit Galéria

Keserü Ilona a legkeresettebb és legértékesebb magyar alkotók szűk elitjébe tartozik, művei világszerte keresettek. Idézetek Kornissnak (1990) című műve az akkor alig hat éve elhunyt Korniss Dezső tiszteletére született. A hatvanas évek végétől kezdve Keserü rendszeresen járt Korniss műtermébe, a magántanítványa volt, tőle tanulta és leste el a színek szeretetét, a technikai eljárásokat. Az aukcióra kerülő képen Keserü tíz különböző műfajú, formavilágú, színű kompozíciót elevenít fel újra: a fehérre lekent vászonra fehér cérnával rávarrta a megfestett, kiragadott, kivágott képelemeket. Az alkotás 40 millió forintról indul a Virág Judit Galéria árverésén.

Nemes Márton: Police painting 06. / Fotó: Virág Judit Galéria

Nemes Márton még a negyvenedik életévét sem töltötte be, de máris ő a magyar képzőművészet egyik legnagyobb reménysége, jelen pillanatban kevés hozzáférhető műve van a piacon, így igazi különlegesség, hogy most elérhetővé vált egy alkotása a Virág Judit Galériában. Műveinek egyik alapélménye a technokultúra, graffiti- és az underground utcaművészet. A most látható Police painting 06. (2018) szabálytalan formája, a színes szórópisztollyal lefújt alap és a rá applikált plexiüvegek az elhagyatott ipari környezetet idézik meg, ahol az elektronikus zenei bulik zajlanak. A mű kikiáltási ára 4,6 millió forint, becsértéke pedig 7–10 millió forint.

Bak Imre: Figura / Fotó: Virág Judit Galéria

Bak Imre Figura című műve is a tavaszi kortárs aukció egyik kiemelt tétele. A mester 1978-ban alkotta meg a Figurát – ezek a viszonylag korai alkotások egyben Bak művészetének ritka és keresett darabjai. Fokozza a festmény értékét, hogy nagy méretű alkotásról van szó. A Bak-festmény kikiáltási ára 15 millió forint. Becsértéke 20–30 millió forint között mozog.

Az aukción új tulajdonost keres a többi között a francia emigráció egyik legnagyobb alakja, Rozsa Endre egyik alkotása, a nemzetközi figyelem középpontjában álló Reigl Judit és a Kossuth-díjas Fajó János egy-egy műve is.