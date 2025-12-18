Már nem álom a nettó kétmilliós bér Magyarországon, ezek a cégek fizetnek a legtöbbet - a legolvasottabb tőkepiaci cikkek 2025 júniusában

Boeing 787 Dreamlinerek problémáira figyelmeztetett a Ryanair

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary elárulta: az ír diszkont-légitársaság minden egyes új Boeing repülőgépet szigorú, házon belüli ellenőrzésnek vet alá, mielőtt forgalomba állítaná. A lépés hátterében a Boeing gyártási minőségével, különösen a 787 Dreamlinerekkel kapcsolatos aggodalmak állnak. Az ellenőrzések már jóval a legutóbbi indiai baleset előtt is zajlottak, de

a tragédia csak rávilágított a problémára.

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy csütörtökön az Air India egyik Londonba tartó 787 Dreamlinere a felszállás után nem sokkal lezuhant Ahmedabad városában. A katasztrófát csupán egyetlen utas élte túl.

Hamar leszerepelt a kínai csodaautó

Kínos eset történt a Xiaomi legújabb autójával, a YU7 Max változatával egy tesztvezetés során, ahol az autó fékje füstölni kezdett és lángra kapott. A Dongchedi online használtautó-vásártér által szervezett tesztvezetésen a nagy teljesítményű elektromos autó nem hétköznapi körülmények között közlekedett, hanem egy versenypályán rótta a köröket, miközben a regeneratív fékezés sem volt bekapcsolva, tehát a fékezésekkor a teljes feladat a hagyományos rendszerre hárult. A Car News China összefoglalója szerint

a fékek 619 fokra melegedtek fel, de a sofőr ki tudott állni a leállósávba,

megelőzve a további problémákat. A Xiaomi egy online kérdés-válasz fórumon arról írt, hogy a fék kigyulladását a fékbetétekben található szerves anyagok túlmelegedése okozta, ám a cég hangsúlyozta, hogy a lángok ellenére a fékek működőképesek maradtak.

Tönkretesz egy szakmát a Meta

A Facebook- és Instagram-tulajdonos Meta bejelentette, hogy az oldalain teljes mértékben automatizálja a reklámokat. Mark Zuckerberg cége ehhez a mesterséges intelligenciát használná, ami lehetővé tenné a márkáknak, hogy megalkossák és targetálják hirdetéseiket, már a következő év végétől. A Meta hirdetési platformja már eddig is használtak MI-eszközöket, de azok csak a már elkészült reklámokon csináltak apróbb változtatásokat.

A közösségi óriás célja, hogy a reklámok teljes egészét a cég eszközei hozzák létre.

Az egyre fejlettebb mesterséges intelligencia eszközök lehetővé teszik, hogy a cégek olcsón, gyártási csapatok nélkül készítsenek képes vagy videóreklámokat. A megoldás főként a Facebookon és Instagramon amúgy is sokat költő kis- és középvállalkozások számára lehet vonzó, hiszen nekik nincs nagy költségvetésük egy kampányra, míg a nagy márkák ódzkodnak attól, hogy a cég kifelé mutatott képébe ekkora beleszólást biztosítsanak a Metának.