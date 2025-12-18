Deviza
Villany- és gázszámla – így változik a számlázás az MVM-nél az ünnepi időszakban

Az MVM a karácsonyi időszakban felfüggeszti a szolgáltatáskieséssel járó, tervezett munkálatokat, önkéntes kikapcsolási moratóriumot alkalmaz a lakossági ügyfeleknél. Azt is jelezték, hogy a vállalat módosítja a villanyszámla kiállítását, a számlázási határidőket. Az intézkedések célja az ellátás folyamatosságának biztosítása és az ügyintézés kiszámíthatósága az ünnepek alatt.
VG
2025.12.18, 09:49
Frissítve: 2025.12.18, 10:01

Az MVM csoport a karácsonyi és újévi időszakban is kiemelt figyelmet fordít a zavartalan energiaellátásra és az ügyfelek kiszámítható kiszolgálására. Ennek érdekében 2025. december 20. és 2026. január 5. között felfüggeszti azokat a tervezett hálózati munkálatokat, amelyek áram- vagy gázszünettel járnának – írja az Origo a vállalat közleményére hivatkozva. A villanyszámla kiállítását is az ünnepi időszakhoz igazítják. 

villanyszámla
Az MVM az ünnepi időszakban moratóriumot hirdetett, és a villanyszámla kiállítása is változik / Fotó: Csomor Ádám

Az Északkelet- és Délkelet-Magyarországon működő áramhálózati társaságok az ünnepek alatt nem végeznek tervezett áramszünetes beavatkozásokat, ilyen munkákra csak kivételes esetben, egyedi megállapodás alapján, ipari fogyasztóknál kerülhet sor. A gázhálózaton a fűtési szezonban – október 15. és április 15. között – továbbra sincsenek gázszünettel járó tervezett munkák, az ünnepi karbantartások sem okoznak ellátáskimaradást. Az MVM megerősített ügyeleti szolgálattal és folyamatos készenléttel készül az esetleges, főként időjárási okokra visszavezethető hibák gyors elhárítására, miközben a hibabejelentő vonalak változatlanul elérhetők.

A villanyszámla kiállítása ünnepi rend szerint történik

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdetett: 2025. november 29. és 2026. január 6. között egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy gázszolgáltatást. A számlázás ünnepi rendjéről itt olvashat tovább.  

