Fonnyad az európai növekedés a szolgáltatásokban is

A pandémia visszatérésével a szolgáltatási aktivitási mutatók is visszajutnak a tavaszi járványhullám szintjeihez. A francia szolgálató szektor jól viseli a helyzetet, a BMI-je némileg még emelkedni is tudott, a német azonban veszélyesen közel került a stagnáláshoz: a szeptemberi 56,2 pontról 52,4-re esett vissza. Eközben felszökött az inflációs nyomás, és az emelkedő költségek rekordáremeléseket okoznak a német szolgáltatásokban – írta közleményében az IHS Markit. Az árfelhajtó problémák – a nyersanyag- és munkaerőhiány, a szállítási idők meghosszabbodása – nagyon hasonlók ahhoz, mint amiről az euróövezeti ipari vállalkozások számolnak be. Az EKB számára azonban mindez egyelőre nem jelentett érvet a monetáris szigorítás mellett, mert inkább attól tart, hogy az átmeneti inflációs tényezők kifutásával az euróövezeti fogyasztói árindex megint kétszázalékos célja alá bukik a négy százalék körüli jelenlegi szintekről.