A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) megjelentette a tavalyi nemzetközi iparjogvédelmi statisztikákat – vette észre a VG a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) honlapján erről készült összefoglalót. 2020-ban világszerte fellendült a védjegybejelentési aktivitás, dacolva a globális gazdasági visszaeséssel, és egyúttal jelezve, hogy a vállalkozások a világjárványra válaszul új árukat és szolgáltatásokat vezettek be. A jelentés szerint a szabadalmak és a formatervezési minták bejelentési tevékenysége is újra nőtt, ami az emberi innováció ellenálló képességét mutatja még a súlyos, globális egészségügyi helyzet közepette is. Ez ellentétben áll a 2008–09-es pénzügyi válság során tapasztaltakkal, amikor mind a szabadalmi, mind a védjegybejelentési tevékenység erőteljesen visszaesett.

Fotó: Mohai Balázs

Szabadalmak

Tavaly a védjegybejelentési aktivitás 13,7, a szabadalmak 1,6, a formatervezési minták száma pedig 2 százalékkal nőtt. A szabadalmi bejelentési aktivitás világszerte ismét növekedni kezdett 2020-ban, miután 2019-ben a kínai mutatók gyengülése miatt visszaesett. A kínai szellemi tulajdonjogi hivatal 2020-ban ismét növekedésről számolt be, 1,5 millió szabadalmi bejelentéssel. Ez 2,5-szer több, mint a második vezető ország, az Egyesült Államok (597 172) szabadalmi hivatalához beérkezett beadványok száma. Az USA-t Japán (288 472), a Koreai Köztársaság (226 759) és az Európai Szabadalmi Hivatal (180 346) követte. Ez az öt hivatal együttesen a világ összes szabadalmának 85,1 százalékát adta. A 10 legnagyobb hivatal közül csak három − Kína (+6,9 százalék), India (+5,9) és a Koreai Köztársaság (+3,6) − regisztrált növekedést a 2020-as bejelentések tekintetében, míg Németországban (–7,9 százalék) és Japánban (–6,3) meredek csökkenés volt tapasztalható.

Az Ázsiában található hivatalokhoz a 2020-ban világszerte benyújtott összes bejelentés kétharmada (66,6 százalék) érkezett – ez jelentős növekedés a 2010-es 51,5-hez képest –, ami a Kínában tapasztalható hosszú távú növekedésnek, valamint az Ázsia más részein tapasztalható fokozott szellemi tulajdonjogi tevékenységnek köszönhető. Az Észak-Amerikában található hivatalok a világ összes bejelentésének csaknem egyötödét (19,3 százalék), míg az európai hivatalok alig több mint egytizedét (10,9) adták.

A hatályos szabadalmak száma világszerte 5,9 százalékkal nőtt, 2020-ban mintegy 15,9 millióra emelkedett. A legtöbb hatályos szabadalom az Egyesült Államokban volt érvényben (3,3 millió), ezt követte Kína (3,1), Japán (2), a Koreai Köztársaság (1,1) és Németország (0,8).

Védjegyek

2020-ban becslések szerint világszerte 13,4 millió védjegybejelentést nyújtottak be 17,2 millió osztály megjelölésével. A bejelentésekben megadott osztályok száma 2020-ban figyelemre méltó mértékben, 13,7 százalékkal nőtt, ami a tizenegyedik egymást követő évben jelent növekedést.

A kínai IP-hivatalban volt a legmagasabb a bejelentési tevékenység, mintegy 9,3 millió osztály megjelölésével; ezt követte az Egyesült Államok (870 306), az Iráni Iszlám Köztársaság (541 750), az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala (438 511) és az indiai hivatal (424 583). India hivatala megelőzte Japánt, és ezzel az ötödik legnagyobb védjegybejelentési aktivitású hivatallá vált.

A globális védjegybejelentési tevékenység erőteljes növekedését a reklámozással és üzletmenedzsmenttel kapcsolatos termékek és szolgáltatások, a gyógyszerek, a sebészeti, orvosi és fogászati termékek és áruk területén benyújtott védjegybejelentések erőteljes növekedése hajtotta. A gyógyszerekkel kapcsolatos bejelentések aránya a 2019-es 4,1 százalékról 2020-ban 4,6-re nőtt, míg a sebészeti, orvosi és fogászati áruké 1,5-ről 2,3 százalékra emelkedett.

Fotó: Shutterstock

Formatervezésiminta-oltalom

A becslések szerint 2020-ban világszerte 1,1 millió bejelentést nyújtottak be, amelyek összesen 1,4 millió mintát tartalmaztak. Ez 2 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A kínai szellemi tulajdonjogi hivatalhoz 2020-ban 770 362 formatervezési mintát tartalmazó bejelentés érkezett, ami a világ összes bejelentésének 55,5 százalékát tette ki.

A bútorokkal és háztartási cikkekkel kapcsolatos minták (18,4 százalék) tették ki 2020-ban a globális bejelentési tevékenység legnagyobb részét; ezt követik a textiltermékek és kiegészítők (14,1), a szerszámok és gépek (11,6), a villamos energia és világítás (9,8) és az építőipar (8,5).

Növényfajták, földrajzi árujelzők

Tavaly globálisan mintegy 22 520 növényfajta-bejelentést nyújtottak be, ami 5,1 százalékkal több, mint 2019-ben. A kínai hivatalhoz 2020-ban 8960 növényfajta-bejelentés érkezett, ami a világ összes bejelentésének 39,8 százalékát teszi ki. Kínát az Európai Unió Közösségi Növényfajta-hivatala (3427), valamint az Egyesült Államok (1432), Ukrajna (1260) és Hollandia (837) hivatalai követték.

A 92 nemzeti és regionális hatóságtól származó adatok szerint 2020-ban mintegy 58 800 oltalom alatt álló földrajzi jelzés létezett. A legtöbb hatályos földrajzi jelzésről Németország (14 394) számolt be, ezt követi Kína (8476), Magyarország (7566) és a Cseh Köztársaság (6180).

A „borokkal és szeszes italokkal” kapcsolatos hatályos földrajzi jelzések a 2020. évi világ összesített adatának mintegy 56,1 százalékát tették ki, ezt követték a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek (38,6), illetve a kézműves termékek (3,6).