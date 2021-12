A spanyol kormány elrendelte, hogy nőket kell toborozni a sofőr szakmákba

– írja a Reuters.

A hivatást népszerűbbé akarják tenni a fiatal generáció számára, de akár a nagymama korúakat is várják. Már a mostani átlagéletkor is meghaladja az ötvenet. Ezt jól példázza a cikkben idézett 59 éves nagymama története, aki tartálykocsit vezet, nehéz tárgyakat mozgat és olykor veszélyes anyagokat is szállít.

Mindehhez a súlyos sofőrhiány vezetett. Az országban közel húszezer betöltetlen állás van,

amely az ellátási folyamatokat is megakasztja, míg Európában 400 ezer járművezetőre lenne szükség. Ennél még a gyári állások is vonzóbbak, mert ott legalább tudják az emberek a műszakuk lejártát, míg a kamionos utak hosszú, egyedül töltött időszakot jelentenek.

Fotó: MINT IMAGES

Spanyolországban a kamionosoknak mindössze négy százaléka nő, valamivel többen, 20 százalékban vannak köztük taxisok és buszsofőrök.

A kamionsofőrök hiánya és az ezzel összefüggő üzemanyaghiány Nagy-Britannában is égető probléma. Korábban a VG megírta: ütik-vágják egymást a britek az üzemanyagért. Azok az uniós kamionsofőrök, akik a súlyos üzemanyagellátási fennakadásokat okozó sofőrhiány enyhítésére meghirdetett kedvezményes engedélyezési program keretében érkeznek az országba, március végéig vállalhatnak munkát.