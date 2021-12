Mint az az IWSR Drinks Market Analysis adataiból kiderül, 2020-ban az alkoholos italok forgalma 2 százalékkal nőtt, ami az elmúlt húsz év legnagyobb bővülése – olvasható a CNBC iparági összefoglalójában.

Azonban a növekedésből a sörök kimaradtak, ami egy több éve tartó trendnek felel meg. A sörök piacát a viszonylag új hard seltzer termékek megjelenése ássa alá, így nem meglepő, hogy több sörgyár is igyekszik megjelenni azok piacán is. Ezek között van például a Beam Suntory és a Boston Beer együttműködése, ugyanakkor a mindeddig alkoholmentes üdítők piacán tevékenykedő cégek is elkötelezettek annak terén, hogy az alkoholpiacra lépjenek. A kannabisz legalizációjának előretörése miatt a CBD – és későbbiekben a THC – tartalmú italok is új kategóriát hozhatnak létre.

A hard seltzer kategória előretörése a Coca Colát például arra ösztönözte, hogy a Molson Coors Beverage segítségével piacra dobja Topo Chico Hard Seltzer nevű alkoholos termékét, miután a szegmens 2020-ban 130 százalékkal bővült az IWSR adatai szerint.

Ez a Coca Cola első alkoholos terméke a nyolcvanas évek óta.

Az üdítőgyártó partnere, a Molson Coors szerint a Topo Chico a top három márka egyike lehet kategóriájában, miután a 4,3 milliárd dolláros piac 2 százalékát megszerezte 2021-ben, annak ellenére, hogy csak az államok harmadában kapható jelenleg. Az Egyesült Államok egészét januári indulásával igyekszik majd meghódítani a termék.

A Molson Coorsnak nagy szüksége is van a növekedésre, miután az elmúlt öt év alatt eladásai visszaestek és részvényei is értékük felét elvesztették. Ezzel szemben a Coca Cola növekedésének semmi nem állt útjába, így a cég 40 százalékot adott értékéhez.

A vezető kólagyártótól azonban a nagy vetélytárs PepsiCo sem kíván lemaradni,

mely a Boston Beerrel együttműködve hozta létre saját alkoholos termékét, az augusztusban bejelentett Hard Mtn Dew-t, mely a magas koffeintartalmat cseréli 5 százalék alkoholra.

Az ital azonban már azelőtt kritikákat váltott ki, hogy megjelent volna az üzletekben, lévén egy alkoholmentes termékekről ismert márkán alapul. A gyártást a Pepsi licence alapján a Boston Beer végzi majd, míg a forgalmazásért egy újonnan létrehozott cég, a Blue Cloud felel majd.

Fotó: Hand-out

A szesztilalmat követő amerikai szabályozás szétválasztotta az alkoholos italok gyártóit, forgalmazóit és eladóit, bár ez tagállamonként változhat. Szemben azonban a Coca Colával a Pepsi termékeinek nagy részét maga palackozza, ami problémás lehet ebből a szempontból. Ezért is fogja a Hard Mtn Dew-t a Boston Beer gyártani. Igaz az Egyesült Államok legnagyobb szeszipari cége, az AB InBev is saját maga forgalmazza termékei egy részét, ám ez csak eladásainak 6 és 8 százalék közötti részét teszi ki, míg a Pepsinél ez az eladások háromnegyedét jelenti.

További problémákat okozhat a kiskereskedelemben használatos polcpénzek kérdése, amikor a cégek a nagyobb és jobb területen kihelyezett termékekért fizetnek. Ez a szeszesitalok területén tilos, ám üdítőgyártóként a Pepsi nyilvánvalóan él a lehetőséggel. Kérdés, hogy a hatóságok ezt hogyan látják a jövőben, hiszen a szabálysértésnek lényegi következményei is lehetnek.

Az üdítőgyárak nyomulását azonban a sörgyártók sem nézik tétlenül, így januárban startol az AB InBev legújabb terméke, a Bud Light Seltzer Hard Soda, ami elkerülendő a szénsavas üdítőkkel kapcsolatos gyakori kritikákat, a tervek szerint nem tartalmaz majd cukrot. Ugyanakkor a sör márkákat használó seltzerek a kezdeti növekedés után forgalmuk visszaesését tapasztalták, így egyes szakértők szerint ezek nem lesznek jelen a piacon túl sokáig.

A sörgyártók azonban a seltzerek mellett a tömények piacára is igyekeznek betörni,

így a Molson Coors szeptemberben dobta piacra saját whiskeyjét, a Five Trailt, miután a tömények fogyasztása jelentősen nőtt főként a mezcal és a whiskey népszerűségének köszönhetően. Noha ezek gyártói számára a sörgyárak által támasztott verseny rossz hír, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az előre kevert, alacsony alkoholtartalmú koktélok piacra dobásával pont ők támasztottak versenyt a sörökkel szemben korábban.

Elemzők szerint a mostani tanulási folyamat során kialakított együttműködések sem biztos, hogy tartósak lesznek, és könnyen lehet, hogy a békeidők leteltét agresszívabb nyomulás és felvásárlások követik.

A Coca Cola és a Pepsi számára mindez ráadásul remek tapasztalatokkal szolgálhat a várhatóan még az alkoholnál is gyorsabb növekedésre képes legújabb piac, a CBD tartalmú italok piacának meghódítása céljából.

Fotó: Shutterstock

A kenderből kivont, sokak szerint gyógyhatású CBD a jelenlegi szabályozás szerint nem alkalmazható italok és ételek készítéséhez, így a nagy cégek egyelőre nem is dobtak piacra ilyen termékeket, ám a feltörekvő cégek nem voltak ennyire türelmesek. A nemzetközi szabályozások különbözősége miatt Németországban már a Pepsi kannabiszos termékei is kaphatóak, igaz ezek – hasonlóan a CBD termékekhez – nem tartalmazzák a kender fő vonzerejét jelentő, pszichoaktív hatóanyagot a THC-t.

A CNBC anyagában megszólaló elemzők szerint a CBD tartalmú italok megjelenése alapvetően változtatja meg a piacot, ugyanakkor ezen sorok írója szerint a szeszes italok piacára a kender legalizációját követően a THC tartalmú italok jelenthetnek valódi veszélyt, lévén a CBD-nek semmilyen pszichoaktív hatása nincsen.