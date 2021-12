Szellemvárossá tették a 13 milliós kínai Hsziant a Covid-19 terjedése ellen már majd egy hete bevezetett szigorú korlátozások. Ez emlékeztet: a harmadik évébe lépő járvány alaptényező marad a világgazdaság számára. A pénzügyi piacokon érezhetően fenntartják a feszültséget a járványhírek. Kitart a várakozás, hogy folytatódik a globális kilábalás a gazdasági válságból, de ismét csapást mérhet a reményekre a Covid, amikor az ünnepek elmúltával beindul az év eleji nagyüzem.

Fotó: SHAO RUI / AFP

Kína, ahonnan a pandémia útjára indult, speciális eset, hiszen a járvánnyal szemben Peking a zéró tolerancia politikáját követi, óriási szigorral igyekezve meggátolni a koronavírus terjedését.

Kína azonban a világ második legnagyobb gazdasága, amely erős és növekvő befolyást gyakorol a világgazdaság kínálati láncaira. Ráadásul hozzájuk még alig tette be a lábát a vírus szupergyorsan terjedő és még nem kiismert omikron variánsa, amely az Atlanti-óceán két oldalán növekvő aggodalmat okoz a döntéshozók között.

Nehéz elképzelni mi következne, ha az omikron megveti a lábát Kínában is, ahol a Covid-fertőzések domináns részét a korábbi variánsok okozzák, és vasárnap 162 tünetekkel járó esetet regisztráltak, ami 21-hónapos csúcs. A grafikonra pillantva ez eltörpül a 2020 tavaszi – Kínában mindmáig egyetlen komoly – hullámhoz, és az európai országok jelenlegi számaihoz képest. De Hszianban – ahol még nem mutattak ki omikron-fertőzöttet – a lakosok engedély nélkül nem hagyhatják el az otthonukat, és a járműforgalmat is szigorúan korlátozták. A kínai részvények emelkedéssel kezdték a napot, miután a jegybank ígéretet tett rá, hogy a segíti az elmúlt hónapokban pénzügyi problémákkal küzdő ingatlanpiacot, de a járványaggodalmak közepette a sangháji tőzsde fő indexe és a CSI3000 részvényindex a mínuszban zárt, miként a tokiói Nikkei225 is.

A járványaggodalmak miatt a kínai árupiacokon csökkent az alapanyagként használt fémek ára (miközben a londoni fémtőzsde a karácsonyi ünnepek miatt zárva maradt): a cinké például 1,7, az alumíniumé 2,5 százalékkal. Eközben a nyersanyagárak csökkenése, az ingatlanpiac bukdácsolása és a gyenge fogyasztói kereslet miatt a kínai vállalatok profitjának éves növekedését mutató novemberi adatok lassulást mutattak: az októberi 42,2 százalékról 38 százalékra. A hét végén a Kínában és világszerte is elterjedten alkalmazott Sinovac vakcináról rossz hírek érkeztek: hongkongi egyetemek kutatása szerint az ezzel végzett harmadik, rásegítő oltás nem produkált hatásos antigén választ az omikron vírussal szemben.

Fotó: TAO MING / AFP

Eközben Európában, ahol pedig villámgyorsan terjed a Covid omikron változata, a járványhírek nem tudták kiölni a részvénypiaci optimizmust: bár a papírok szárnyalásáról nem lehet beszélni, emelkedtek ma a részvényindexek. Peter Garnry, a Saxo Bank fő részvénystratégája szerint előretekintve is indokolt az optimizmus, csak érdemes megfelelően széttagolni a befektetéseket a kockázat csökkentése céljából. A szakember India példáját említette: az ország borzasztó járványhullámmal szembesült, a részvényei mégis hónapról hónapra emelkedtek.

A járványhírek bőven megrángathatják az olaj és az üzemanyagok árát is:

több és súlyosabb korlátozás kisebb gazdasági növekedést és alacsonyabb olajárat jelenthet.

Ma kiismerhetetlenül mozgott a Brent és a WTI, a Brent a háromhónapos szállítási határidőre némileg emelkedett is, 76 dollár fölé, messze a 70 dollár alatti mélypontokról, ahová az omikron megjelenése taszította.

Az erősen fertőző új vírusvariáns egy hónapja robbant be a köztudatba, és ennyi idő még mindig messze nem volt elegendő a várható gazdasági hatásai feltérképezésére, bár a beérkező információk alapján finomodnak az előrejelző modellek. A globális járványgörbék még csak kis részben tükrözik a hatását, jelenleg az látszik belőlük, hogy a Covid egyetlen korábbi hullámában sem mutattak ki annyi fertőzést, mint jelenleg, a halálozások száma azonban az átoltottság emelkedésével párhuzamosan folyamatosan csökkent idén. Ez kevesebb járványkorlátozást jelenthetne, és több levegőt a gazdaságoknak, az omikron érkezésével azonban a kormányok ismét szigorításba kezdtek. A jelenlegi modellek alapján az omikron nagyon jelentősen átrajzolhatja a görbéket - és a kormányzati hozzáállást.

Fotó: TAO MING / AFP

Az új variáns a The New York Times összefoglalója szerint két-háromszor gyorsabban terjed, mint a korábbi, delta vírus, azaz ahová beszabadul, ott nagyon gyorsan uralkodóvá válik, ami például az Egyesült Államokban a már eleve romló járványgörbéket rontja tovább. A korábbi Covid-fertőzés nem jelent ellene immunitást, az oltások kevésbé hatékonyak a megfertőződés ellen, és bár úgy tűnik, kevesebb embernél okoz súlyos tüneteket, a fertőzések sokkal magasabb száma miatt mégis az a veszély, hogy a korábbinál sokkal több ember kerülhet kórházba, különösen alacsony átoltottságú helyeken.

Az omikron jelentette fenyegetés jelentős és azonnali, és az egyéneknek és a kormányoknak erre kell felkészülniük

– írta múlt heti közleményében a Covid-19 Scenario Modeling Hub nevű modellező tudóscsoport.