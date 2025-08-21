Fegyver, pénz, katonák: így nézhetnek ki Ukrajna biztonsági garanciái – elég lesz-e ez a tartós békéhez?

Donald Trump hétfőn Volodimir Zelenszkijjel és több európai vezetővel tárgyalt, ahol először került szóba konkrétan: Ukrajna biztonsági garanciákat kaphat. A részletek még homályosak, de a fegyvervásárlások és európai hadseregek megerősítése lehetnek az egyezség alapjai, miközben a Kreml továbbra is kemény feltételekhez köti a békét.
A hétfői washingtoni békecsúcson egyeztetésen a hangulat jóval barátságosabb volt, mint februárban, amikor az ukrán és az amerikai elnökök vitája odáig fajult, hogy Zelenszkijt kidobták a Fehér Házból. Ezúttal közös mosolygós fotók készültek, és Trump azt ígérte, hogy hamarosan létrejön a találkozó Vlagyimir Putyin és Zelenszkij között, amelyhez később ő maga is csatlakozna.
A legnagyobb horderejű bejelentés azonban az volt, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapna az Egyesült Államok koordinációjával, elsősorban európai országok részvételével.
Zelenszkij szerint a csomag egyik fő eleme egy nagyszabású amerikai fegyvervásárlás lesz, amelyet európai finanszírozással támogatnának, és amelyet tíz napon belül írásban is rögzítenének.
A részletek ugyanakkor egyelőre homályosak. Trump annyit mondott, hogy Európa „fogja viselni a teher nagy részét”, az Egyesült Államok pedig biztosítja, hogy a garanciák „nagyon erősek” legyenek.
Emmanuel Macron francia elnök kedden hozzátette: a legfontosabb biztonsági garancia egy több százezer fős, jól felszerelt ukrán hadsereg lenne, emellett pedig brit, francia, német és török erők vennének részt „védelmi műveletekben” a levegőben, a tengeren és a szárazföldön egyaránt.
Komoly fenyegetés érte a békekötést: Oroszország figyelmeztet, az ukrán védőhálót vele is meg kell beszélni
Moszkva nélkül nem képzelhető el Ukrajna biztonságának garantálása – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Oroszország szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden állandó tagját be kell vonni a tárgyalásokba.
Szakértők szerint óvatos optimizmus érződött a tárgyalásokon, ugyanakkor rengeteg a nyitott kérdés. Nem tisztázott például, hogy mely országok mennyi katonát küldenének, pontosan hová és mennyi időre. Az is kérdés, hogy a Kreml egyáltalán beleegyezik-e a közvetlen tárgyalásokba Zelenszkijjel, vagy előzetesen új feltételeket szab.
Az európai vezetők egy része közben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy nincs tűzszünet, mielőtt békefolyamatról tárgyalnának. Egyes hangok szerint Európa továbbra sem találja a saját hangját, inkább igyekszik Trumpot követni, semmint önálló stratégiát kialakítani.
A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek: ha sikerül papírra vetni a biztonsági garanciákat, az mérföldkő lehet Ukrajna jövőjében. Ha azonban Putyin feltételei túl szigorúak, könnyen kudarcba fulladhat a folyamat, és ismét eluralkodhat a vérszomj.
