Az Egyesült Királyság megkötötte az első jelentős szabadkereskedelmi megállapodását a Brexit óta olyan országgal, amellyel az Európai Uniónak nincsen hasonló szerződése: aláírták az egyezményt Ausztráliával. A remények szerint ezzel tízmilliárd fonttal nőhet a jövőben a kétoldalú forgalom (egy font 432,47 forint), megszűnnek a vámok, és új szektorok nyílnak meg a két fél előtt.

A legfontosabb ezek közül a mezőgazdaság, ahol ezentúl tarifamentesen szállíthatnak ausztrál bort és meghatározott kvótán belül marhahúst az Egyesült Királyságba, míg a brit autókra, whiskey-re, édességekre és kozmetikai termékekre korábban alkalmazott ausztrál vámokat fokozatosan kivezetik.

Elemzések szerint a megállapodásnak köszönhetően a brit gazdaság évi 2,3 milliárd fontot nyer majd.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ

A két ország közötti külkereskedelmi forgalom a szolgáltatásokat is beleértve 14,5 milliárd fontot tett ki a júniusban zárult egy évben, Ausztrália az Egyesült Királyság 21. legnagyobb kereskedelmi partnere, amely a teljes brit külkereskedelem egy-két százalékát adja. Vagyis így is messze elmarad az EU-tól, amellyel London kiélezte a vitát a Brexit-megállapodáshoz kapcsolt északír protokoll ügyében. Ezt a kérdést egyelőre „jegelik”, várhatóan ma bejelentik, hogy csak jövőre folytatják a tárgyalásokat, de Brüsszel addig is enged az egyik legfontosabb brit követelést illetően: enyhíti a gyógyszerszállítás szabályait Nagy-Britannia és Észak-Írország között. Ezt azonban az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is el kell még fogadnia, és ez a folyamat akár hat-kilenc hónapig is eltarthat.

A brit gazdaság számára a szabadkereskedelmi megállapodáson kívül még egy jó hír érkezett: a Black Friday sikerének köszönhetően 1,4 százalékkal nőtt, és meghaladta a koronavírus-járvány előtti szintet novemberben a kiskereskedelmi forgalom. A statisztikai hivatal adatai szerint elsősorban a ruházati és számítógépet, játékokat és ékszert árusító boltok forgalma nőtt, előbbi 2,9, utóbbi pedig 2,8 százalékkal, míg az üzemanyag-eladás 3,7 százalékkal emelkedett, azonban még így is 1,9 százalékkal elmarad a 2020. februáritól.

Fotó: DANIEL LEAL

Boris Johnson kormányfőnek azonban így is fájhat a feje, a pártja ugyanis a csütörtökön tartott időközi választáson elveszített egy olyan parlamenti helyet, amely eddig stabilan a konzervatívoké volt. Meglepetésre a szabad demokrata jelölt nyert North Shropshire-ben, és a győzelme elemzők szerint „világos és egyértelmű” üzenet a kormányfő számára, akinek a tekintélyét politikai botrányok sorozata kezdte ki az utóbbi hetekben, A Sky News elemzői szerint ez lehet az utolsó csepp a pohárban, amely akár Boris Johnson bukásához is vezethet.