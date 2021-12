Kiábrándító az amerikai állásadat, de nem tolta meg a forintot

Papírforma szerinti piaci reakció volt, hogy a számokra feljebb araszolt 1,465 százalék környékére az amerikai 10-éves államkötvény hozama, miután az elmúlt 10 napban már több, mint 25 bázispontot esett, 1,4 közelébe, a felpörgő várakozások miatt, hogy talán már hónapok múlva elkezdődhetnek a Fed kamatemelései. A dollárt azonban nem gyengítették az adatok, sőt hajszálnyira még erősödött is az euró ellenében, az 1,13-as szinten túlra. Szintén pénteken Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke megismételte, hogy továbbra is az infláció mérséklődését várja 2022-re, azaz erről az oldalról nem kapott támogatást az euró árfolyama. Miután a szoros figyelemmel követett euró/dollár kereszt nem szabadult el, a forint is csak mérsékelten mozdult az adatokra az euró elleni 364-es szintekről, a gyengülő irányba.