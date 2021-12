Bár egyelőre nem lehet megbecsülni a koronavírus új variánsának hatását a turisztikai iparra, az első jelek legalábbis nem túl biztatóak. A repülőjegy- és szállodafoglalások világszerte visszaestek november 24. óta, amikor a Dél-Afrikai Köztársaság először jelezte hivatalosan az omikron megjelenését. Az ugyanis már biztos, hogy ez a variáns viharos gyorsasággal terjed, ezért sorra vezetnek be az országok újabb – többek között utazási – korlátozásokat. A Trivago szálláshelyekre specializálódott utazási keresőoldal a héten arról számolt be, hogy november óta globálisan 35 százalékkal csökkentek a szállodai foglalások, tíz százalékkal kevesebben terveznek utazást a karácsonyi ünnepek alatt, és a legtöbben maradnak az országhatárokon belül a családjukkal és a barátaikkal. Igaz ez az Egyesült Államokra is, ahol a United Airlines arra számít, hogy belföldi járataira az év utolsó két hetében a hálaadás időszakában mértnél is több, nyolcmillió ember vált repülőjegyet. A nemzetközi légi járatok után viszont 35-39 százalékkal csökkent az érdeklődés az országban december első hetében.

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

A transzatlanti légi forgalomra azért mér különösen súlyos csapást az omikron, mert az amerikai adminisztráció nem sokkal annak megjelenése előtt, csak a múlt hónapban nyitotta meg újra a határokat. A hosszú kényszerszünet után az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között két százalékkal nőtt a repülőjegy-foglalások száma a koronavírus előtti, 2019-es szinthez képest, ami a Financial Times értékelése szerint mentőövet jelentett a légitársaságoknak, amelyek történetük legrosszabb évét élték meg tavaly a járvány miatt. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint 2020-ban a bevételt jelző úgynevezett RPK-mutató (revenue passenger kilometers) globálisan 66 százalékkal csökkent, és várhatóan idén is mintegy negyven százalékkal a 2019-es szint alatt marad. A Fitch Ratings még ennél is rosszabbra számít, az előrejelzése szerint az elmaradás idén eléri az 55, jövőre a 30 és még 2023-ban is a tíz százalékot.

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Az omikron tovább rontott a helyzeten, hiszen a brit-amerikai viszonylatban a foglalások november 25. és december 7. között 26 százalékkal visszaestek a két évvel ezelőttihez képest. Az Európai Unió és az Egyesült Államok viszonylatában még nagyobb, ötven százalékos volt a zuhanás ugyanebben az időszakban. A Visit Britain adatai szerint a szigetországbeli célállomásokra november utolsó hetében 63 százalékkal kevesebben váltottak repülőjegyet, mint két évvel ezelőtt, és 49 százalékkal az előző héthez képest. A Heathrow repülőtér is figyelmeztetett, hogy „jelentős mértékben nő” a lemondott üzleti utak száma.

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Európa legnagyobb utazási irodája, a Tui is arról számolt be, hogy az omikron miatti aggodalom kezd érződni a foglalásokban. A szállodai forgalom globális visszaeséséhez azonban az is hozzájárul, hogy világszerte sporteseményeket, kereskedelmi bemutatókat és vállalati ünnepségeket is kénytelenek lemondani az újabb korlátozások miatt. A vendégéjszakák száma értelemszerűen azokban az országokban, például Ausztriában és Hollandiában csökkent drasztikusan, ahol a legszigorúbb intézkedéseket vezették be. A fogyasztói bizalom gyengülése azonban máshol is érezteti már a hatását, így a múlt héten már kevesebb szobafoglalásról számolt be London, Párizs és Madrid is. A Financial Times ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a téli hónapok – főként Európában – ritkán nyereségesek a turisztikai szektor számára, a nagyobb bajt igazán az okozná, ha a helyzet jövő nyárra sem javulna jelentősen.