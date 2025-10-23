Deviza
Először szólaltak meg a Mol kigyulladt százhalombattai finomítóját eloltó tűzoltók: helyszíni fotókat hoztak nyilvánosságra – "Eddig más dolgunk volt"

A hétfő esti százhalombattai olajfinomító tűzoltása gyors és szakszerű volt. A Mol-üzem területén felcsapó lángokat a tűzoltók lokalizálták, eloltották és személyi sérülés sem történt.
VG
2025.10.23., 07:23

"Hétfő este tűzeset történt a Dunai Finomító területén, amelyhez egységeinket riasztották. A beavatkozás gyors és szakszerű volt – a tüzet lokalizáltuk, eloltottuk, és szerencsére személyi sérülés nem történt" — közölte a FER Tűzoltóság Facebookon a százhalombattai Mol-üzemben történt tűzoltásról.

mol
A Mol-üzem tűzesetében az oltáshoz speciális anyagokra volt szükség. / FER Tűzoltóság Facebook oldala

A Mol-üzem részleges bontása vagy megmentése

A tűz eloltása és a berendezések lehűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport. Ennek szakértői – statikusok, gépészek, műszerészek, villamos- és vegyészmérnökök – dolgoznak azon, hogy felmérjék, mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni. A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.

mol
A Mol-üzem tűzesetében a tűzoltóknak hatalmas lángokkal kellett szembenézniük. / FER Tűzoltók Facebook oldala

A kárfelméréssel párhuzamosan megkezdődött az AV-3 üzemben maradt szénhidrogén biztonságos eltávolítása is. A finomító többi üzemegysége, amelyet a káresemény nem érintett, fokozatosan visszaáll a termelésre. 

A Mol közlése szerint a hazai üzemanyag-ellátás rövid távon sem sérül, a termelés hamarosan újraindul, értelemszerűen az AV-3 üzemen kívül.

A tűzeset nemcsak Magyarországot, hanem a régiós országokat is érintheti. Különösen Szerbia üzemanyag-ellátása kerülhet nehezebb helyzetbe, mivel a Mol magyarországi finomítója várhatóan csökkentett kapacitással folytatja termelését.

A Mol már az év korábbi szakaszában megnövelte a szerb piacra irányuló exportját, hogy reagáljon az aggasztóvá váló helyzetre. Emellett a pozsonyi Slovnaft finomító termelésének részleges átirányítása is szóba került a szükségletek kielégítése érdekében.

Miért most közöltek képeket a tűzoltók?

A FER Tűzoltóság arról is nyilatkozott Facebookon, hogy miért csak most szólalnak meg a százalombattai oltás részleteiről.

Sokan kérdeztétek, miért nem kommunikáltunk eddig erről. A válasz egyszerű: más "dolgunk" volt. Most, hogy a helyzet stabilizálódott, szeretnénk megköszönni, a társszervek  és minden más szervezet közreműködését, a lakosság türelmét és a kollégáink kitartó munkáját.

— írták rövid összegző posztjukban.

