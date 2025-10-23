Sokkoló hír jelent meg egy titkos Trump–Zelenszkij egyezségről: kilőtték az oroszokra a pusztító rakétákat – az amerikai elnök azonnal rendet tett

Miután az ukrán vezérkar kedden a közösségi médiában arról írt, hogy brit Storm Shadow rakétákkal mért sikeres csapást az oroszországi Brjanszk tartományban egy robbanószer és rakétaüzemanyag gyárra, sajtóhírek szerint az Egyesült Államok megszüntette a más nyugati országok által biztosított nagy hatótávolságú fegyverek oroszországi célpontok elleni bevethetőségét illető korlátozásokat.

Strom Shadow rakétákat már régóta kap Ukrajna, ám hogy mik az engedélyezett célpontok, az vitatott/Fotó: AFP

A The Wall Street Journal úgy tudja, hogy a be nem jelentett amerikai fordulat azután következett be, hogy a döntés Pete Hegseth amerikai hadügyminisztertől az Európában állomásozó amerikai csapatok vezetőjéhez, Alexus Grynkewich tábornokhoz került, párhuzamosan azzal, hogy Donald Trump belengette, hogy esetleg Tomahawk amerikai cirkálórakétákat is ad Ukrajna számára.

A Storm Shadow használatáról nem az amerikaiak döntenek

Szerdán aztán Trump a Truth Social közösségi oldalon tisztázta a helyzetet és álhírnek minősítette a WSJ írását, mondván az Egyesült Államoknak semmi köze ezekhez a rakétákhoz, bárhonnan is jöjjenek, ahogy ahhoz sem, hogy Ukrajna mit csinál azokkal.

Ukrajna már 2023 nyarán kapott nagy hatótávolságú brit Storm Shadow rakétákat, ám a nagy hatótávolságú nyugati fegyverek felhasználhatósága Oroszország területén található célpontok ellen a háború kezdete óta vitatott kérdés volt,

legyen szó brit vagy francia rakétákról, esetleg az amerikai ATACMS-rendszerről, miközben Németország mindeddig nem volt hajlandó Taurus rakétákkal ellátni Ukrajnát.

Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai Tomahawk rakéták átadása is lekerült a napirendről, ugyanakkor az Egyesült Államok Trump beiktatása óta először újabb szankciókat vezetett be Oroszország ellen, melyek rögtön a két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Lukoilt és a Rosznyeftet vették célba.

Ukrajna saját fejlesztésű nagy hatótávolságú fegyverekkel is rendelkezik

Azonban a helyzetre válaszul Ukrajna nagy hatótávolságú drónokat fejlesztett ki, melyekkel számos oroszországi célpontra mért csapást akár a határtól több mint ezer kilométerre fekvő célpontok ellen is. Az ukrán drónok által okozott károk ugyanakkor korlátozottak, hiszen az eszközök csak korlátozott mennyiségű robbanóanyag szállítására képesek.