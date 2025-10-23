Deviza
EUR/HUF389.86 +0.19% USD/HUF336.25 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.27% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF92.17 +0.28% RON/HUF76.69 +0.15% CZK/HUF16.03 +0.12% EUR/HUF389.86 +0.19% USD/HUF336.25 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.27% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF92.17 +0.28% RON/HUF76.69 +0.15% CZK/HUF16.03 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Storm Shadow
Donald Trump

Sokkoló hír jelent meg egy titkos Trump–Zelenszkij egyezségről: kilőtték az oroszokra a pusztító rakétákat – az amerikai elnök azonnal rendet tett

Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak semmi köze ahhoz, hogy más nyugati rakétákat Ukrajna hogyan vet be. Az amerikai elnök a brit Storm Shadow rakéták oroszországi célpontok elleni használatára reagált.
K. B. G.
2025.10.23, 07:03
Frissítve: 2025.10.23, 07:27

Miután az ukrán vezérkar kedden a közösségi médiában arról írt, hogy brit Storm Shadow rakétákkal mért sikeres csapást az oroszországi Brjanszk tartományban egy robbanószer és rakétaüzemanyag gyárra, sajtóhírek szerint az Egyesült Államok megszüntette a más nyugati országok által biztosított nagy hatótávolságú fegyverek oroszországi célpontok elleni bevethetőségét illető korlátozásokat.

Strom Shadow rakétákat már régóta kap Ukrajna, ám hogy mik az engedélyezett célpontok, az vitatott/Fotó: AFP

A The Wall Street Journal úgy tudja, hogy a be nem jelentett amerikai fordulat azután következett be, hogy a döntés Pete Hegseth amerikai hadügyminisztertől az Európában állomásozó amerikai csapatok vezetőjéhez, Alexus Grynkewich tábornokhoz került, párhuzamosan azzal, hogy Donald Trump belengette, hogy esetleg Tomahawk amerikai cirkálórakétákat is ad Ukrajna számára. 

A Storm Shadow használatáról nem az amerikaiak döntenek

Szerdán aztán Trump a Truth Social közösségi oldalon tisztázta a helyzetet és álhírnek minősítette a WSJ írását, mondván az Egyesült Államoknak semmi köze ezekhez a rakétákhoz, bárhonnan is jöjjenek, ahogy ahhoz sem, hogy Ukrajna mit csinál azokkal.

Ukrajna már 2023 nyarán kapott nagy hatótávolságú brit Storm Shadow rakétákat, ám a nagy hatótávolságú nyugati fegyverek felhasználhatósága Oroszország területén található célpontok ellen a háború kezdete óta vitatott kérdés volt, 

legyen szó brit vagy francia rakétákról, esetleg az amerikai ATACMS-rendszerről, miközben Németország mindeddig nem volt hajlandó Taurus rakétákkal ellátni Ukrajnát. 

Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai Tomahawk rakéták átadása is lekerült a napirendről, ugyanakkor az Egyesült Államok Trump beiktatása óta először újabb szankciókat vezetett be Oroszország ellen, melyek rögtön a két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Lukoilt és a Rosznyeftet vették célba.

Ukrajna saját fejlesztésű nagy hatótávolságú fegyverekkel is rendelkezik

Azonban a helyzetre válaszul Ukrajna nagy hatótávolságú drónokat fejlesztett ki, melyekkel számos oroszországi célpontra mért csapást akár a határtól több mint ezer kilométerre fekvő célpontok ellen is. Az ukrán drónok által okozott károk ugyanakkor korlátozottak, hiszen az eszközök csak korlátozott mennyiségű robbanóanyag szállítására képesek. 

Bár Ukrajna a nyár végén saját nagy hatótávolságú cirkálórakétát is bemutatott, a Flamingo nevű fegyver széleskörű használatáról egyelőre nem érkeztek jelentések, bár egy-egy támadásról már hallani híreket. Azonban még ha be is indul az ukrán nagy hatótávolságú fegyverek sorozatgyártása, a nyugati fegyverek oroszországi bevetésének kérdése várhatóan továbbra is fontos kérdés marad a közeljövőben.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12218 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu