Rendkívüli bejelentést tett a Budapest Airport: kevés a kerozin Ferihegyen, egyelőre nincs megoldás – az összes légitársaságot érinti

Azt írták: annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, az üzemanyag-kiszolgálók arra kérték a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket, vagyis Budapesten csak minimális mennyiségű, a kiinduló repülőtereken pedig több üzemanyagot vegyenek fel, amíg a készletek helyre nem állnak.

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Reptéren kényszerintézkedést vezettek be. / Fotó: NurPhoto via AFP

A jelenlegi intézkedés október végéig áll fenn - tették hozzá. A közleményben hangsúlyozták: a repülőtér jelenleg fennakadás nélkül üzemel. Járatkésés vagy törlés nincs. A Budapest Airport mindent megtesz azért, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon — közölték.

Az üzemanyag-kiszolgálással lehet probléma

Nem tudni, hogy a héten történt tűzeset a százhalombattai Mol-finomítóban szerepet játszik-e a kerozin ellátás akadályozásában. A repülőtérre a Mol százhalombattai finomítójából csővezetéken érkezik a kerozin, de alternatívaként vasúti szállításra is lehetőség van.

Ahogy korábban beszámoltunk, Ferihegyen jelenleg két üzemanyag-kiszolgáló cég működik, egyik a Budapest Airport leányvállalata, a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft., a másik pedig az AirBP. Nyáron volt egy hasonló kerozin-hiány, akkor a MOl arról tájékoztatott az MTI szerint, hogy a vállalat csőszakaszcserét hajt végre június elején a Dunai Finomítóból a Liszt Ferenc repülőtérre vezető, 40 kilométer hosszú, óránként 110 köbméter kapacitású kerozinvezeték Gyál és Vecsés közötti szakaszán.

De akkor azt is írták, hogy a munkálatok ideje alatt repülőgépek üzemanyag-ellátása folyamatosan biztosított lesz.

Rekordforgalom a budapesti repülőtéren

Több mint kilencmillió légiutassal és újabb cargorekorddal zárta az első félévet a Budapest Airport – közölte a ferihegyi repteret üzemeltető társaság. Mint írják, az első negyedéves rekord után továbbra is töretlen felfelé ívelést mutat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma: az első félévben 9 071 236 utast kezeltek, ami a tavalyi adatot 15 százalékkal haladja meg, és közelíti a tíz évvel ezelőtti teljes éves utasforgalmat.

A hatodik havi utasszám önmagában is rekordot jelent: a júniusi 1 697 371 fős utasforgalom 9 százalékkal több, mint 2024-ben.

A nyár első hónapjának legnépszerűbb célállomásai London, Isztambul és Milánó voltak. A növekedés hátterében Magyarország népszerűsége, az erősödő turizmus és a magyarok egyre növekvő utazási kedve áll, amelyet minden idők legszélesebb kínálattal rendelkező nyári menetrendje is támogat.