Trump részletesen elmagyarázta, miért mondta le a jövő heti budapesti békecsúcsot Putyinnal – de ez még nem a vége, ígéretet tett az amerikai elnök

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójára csak később kerülhet sor, a jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték – árulta el az amerikai elnök szerdán, miután tárgyalt Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával.

Trump szerint most nem hozna áttörést a budapesti békecsúcs / Fotó: AFP

Trump törölte a budapesti békecsúcsot, de később megtartják

Trump a Fehér Házban tartott megbeszélés után ezt azzal indokolta, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt.

Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyénvalónak. Nem vinne bennünket oda, ahova jutni akarunk, ezért töröltem. A jövőben fogjuk megtartani

– mondta az amerikai elnök, aki ezzel párhuzamosan szankciókat is bejelentett a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, hogy a háború lezárását elősegítse.

Hozzátette, hogy reméli, az intézkedések nem lesznek életben túlságosan hosszú ideig, mivel a háború lezárul. A két orosz olajvállalat elleni szankciókról szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is beszélt. A budapesti békecsúcs tehát a közeljövőben lekerült a napirendről, ám a jövőben megvalósulhat.

Trump megismételte kedden már kifejtett véleményét, mely szerint mind az ukrán, mind az orosz fél békét akar, és azon meggyőződését is kifejezte, hogy sikerül pontot tenni az ukrajnai konfliktus végére. Kifejtette, hogy a közelmúltban nyolc háborús konfliktus lezárását sikerült elérni, és egy maradt hátra, az orosz–ukrán háború.

A budapesti békecsúcs megtartása Szijjártó Péter szerdai közlése alapján vitán felül áll. Erről akkor frissen tájékoztatta az amerikai külügyminiszter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint egy kiváló hangulatú találkozón vannak túl, mely hosszabbra sikeredett a tervezettnél, de ennek jó oka volt, ugyanis

a béketörekvésekkel

és Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni látogatásáról beszéltek.

A külügyminiszter fontos információkkal szolgált a békecsúcsról is: az amerikaiak egyáltalán nem mondtak le a találkozóról. Az egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban az időzítés, hogy mikor tartsák meg.