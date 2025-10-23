Trump részletesen elmagyarázta, miért mondta le a jövő heti budapesti békecsúcsot Putyinnal – de ez még nem a vége, ígéretet tett az amerikai elnök
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójára csak később kerülhet sor, a jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték – árulta el az amerikai elnök szerdán, miután tárgyalt Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával.
Trump törölte a budapesti békecsúcsot, de később megtartják
Trump a Fehér Házban tartott megbeszélés után ezt azzal indokolta, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt.
Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyénvalónak. Nem vinne bennünket oda, ahova jutni akarunk, ezért töröltem. A jövőben fogjuk megtartani
– mondta az amerikai elnök, aki ezzel párhuzamosan szankciókat is bejelentett a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, hogy a háború lezárását elősegítse.
Hozzátette, hogy reméli, az intézkedések nem lesznek életben túlságosan hosszú ideig, mivel a háború lezárul. A két orosz olajvállalat elleni szankciókról szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is beszélt. A budapesti békecsúcs tehát a közeljövőben lekerült a napirendről, ám a jövőben megvalósulhat.
Trump megismételte kedden már kifejtett véleményét, mely szerint mind az ukrán, mind az orosz fél békét akar, és azon meggyőződését is kifejezte, hogy sikerül pontot tenni az ukrajnai konfliktus végére. Kifejtette, hogy a közelmúltban nyolc háborús konfliktus lezárását sikerült elérni, és egy maradt hátra, az orosz–ukrán háború.
A budapesti békecsúcs megtartása Szijjártó Péter szerdai közlése alapján vitán felül áll. Erről akkor frissen tájékoztatta az amerikai külügyminiszter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint egy kiváló hangulatú találkozón vannak túl, mely hosszabbra sikeredett a tervezettnél, de ennek jó oka volt, ugyanis
- a béketörekvésekkel
- és Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni látogatásáról beszéltek.
A külügyminiszter fontos információkkal szolgált a békecsúcsról is: az amerikaiak egyáltalán nem mondtak le a találkozóról. Az egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban az időzítés, hogy mikor tartsák meg.
Legalább ilyen fontos hír, hogy nagy megállapodás készül Washingtonban, erről részletesen ebben a cikkben írtunk.
Erre várt Magyarország: Trump és Orbán történelmi megállapodást ír alá Washingtonban – csak az idén még 100 milliárd forint érkezik Amerikából
A program az energetikát, a védelmi ipart és a befektetéseket is érinti, minden adott a sikeres látogatáshoz. Szijjártó Péter szerint Donald Trump és Orbán Viktor november elején átfogó gazdasági megállapodást fog kötni Washingtonban.
Ukrajna nem kap Tomahawk rakétákat
Újságírói kérdésre az amerikai elnök azt is megismételte, hogy az Egyesült Államoknak nincs szándékában nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat Ukrajna rendelkezésére bocsátani. Ezt azzal indokolta, hogy
a Tomahawk kezelésének elsajátítása legkevesebb hat hónap, de inkább egy év intenzív kiképzést igényel,
és hangsúlyozta, hogy nagyon összetett eszközökről van szó. Mint mondta, most csak úgy lehetne a Tomahawkot kilőni, hogy azt az amerikaiak végzik el, amit nem fognak megtenni. Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok nem fog másokat kiképezni a rakéta használatára.
Mindemellett Donald Trump megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel, és reményét fejezte ki, hogy a kétoldalú kapcsolatokat érintő sok kétségre sikerül választ találniuk. Elmondta azt is, hogy három országot érintő ázsiai utazást tesz, amelynek állomásai között szerepel Dél-Korea mellett Japán és Malajzia.