Egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a német vállalatok Litvániára, hogy engedjen a Kínával kialakult konfliktusban az ország blokádjának megszüntetése érdekében

– írja a Reuters. Mint ismert, a vita azért robbant ki, mert a balti állam hozzájárulásával Tajvan tavaly novemberben saját neve alatt nyithatott – de facto nagykövetségként működő – képviseleti irodát Vilniusban.

Kína valamennyi nemzetközi partnerétől elvárja, hogy tartsa tiszteletben az úgynevezett „egy Kína elvet”, amely szerint az ázsiai nagyhatalom oszthatatlan, Tajvan pedig Kína részét képezi. Számos helyen, például idehaza is működik ugyan tajvani képviselet, ám ezeket mindenütt a sziget fővárosa után tajpeji képviseleti irodának nevezik.

Peking az általa rendkívül barátságtalannak tekintett lépésre reagálva arra kényszeríti a multinacionális vállalatokat,

hogy szakítsák meg kapcsolataikat Litvániával, különben kizárja őket piacáról. Ez a szokatlanul kemény lépés egymás ellen fordította a litván kormányt és a vállalatokat, de megterheli Peking és az Európai Unió kapcsolatait is.

A vita egyik legnagyobb kárvallottja a német Continental Fotó: Shutterstock

A kínai intézkedések leginkább a Litvániában működő német autóalkatrész-gyártókat sújtják, ezért a Német–-Balti Kereskedelmi Kamara levélben sürgette Vilniust, hogy keressen „konstruktív megoldást”, mivel a kínai gépek és alkatrészek behozatala, valamint a litván termékek kínai értékesítése teljesen leállt, néhány cég pedig már a Litvániából való kivonulást mérlegeli.

Decemberben Ingrida Šimonytė litván miniszterelnök is részt vett egy külföldi üzletemberekkel szervezett találkozón, amelyen tájékoztatták, hogy a kár már most is több százmillió euróra rúg. Ezen a héten pedig Gitanas Nausėda litván elnököt szólították föl a cégek „azonnali de-eszkalációra”.

A patthelyzet miatt több száz konténernyi áru és alkatrész várja bizonytalanná vált sorsát Litvániában. A Continental autóalkatrész-gyártó helyi leányának blokkolása pedig piaci hírek szerint még a BMW-t és a Volkswagent is érintheti.

Kína Litvániát no-go zónának tekinti, egyetlen terméknél sem szerepelhet származási országként, egyszerűen levették a térképről

– mondta Jörg Wuttke, az EU Kínában működő kereskedelmi kamarájának elnöke.

Elvben a képviseleti iroda nevének megváltoztatása hozhatna megoldást, de Kínát most már nehezebb kiengesztelni, hiszen – mint közölte – Litvánia visszaélt a bizalmával. Az EU jogi lépéseket is fontolgat, ezt viszont az nehezíti, hogy az érintett cégek, féltve kínai kapcsolataikat, húzódoznak az eljárástól.