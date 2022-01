A katari emír ma Washingtonba látogat, ahol többek között arról is tárgyal majd Joe Biden amerikai elnökkel, országa hogyan tudná kisegíteni Európát, ha a diplomáciai erőfeszítések kudarcot vallanak, és kitör a háború Oroszország és Ukrajna között, ezzel pedig télvíz idején veszélybe kerül a kontinens földgáz-ellátása. Ahogy arról a VG.hu is beszámolt, a Biden-kormány Katart és más jelentős termelőket is megkeresett az elmúlt hetekben, hogy egy esetleges Ukrajna elleni orosz támadás kapcsán tudnának-e segíteni, ha az Egyesült Államok büntetőintézkedésekkel sújtaná Moszkvát.

Katar a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) kitermelője, ezért biztosíthatná Európának a szükséges kieső földgázmennyiséget. Ugyanakkor nincs túl sok tartaléka, mivel az általa felszínre hozott földgázt zömében hosszú távú szerződések alapján ázsiai partnereinek értékesíti. Az ország ugyanakkor hosszú távon számol az LNG-exportja növekedésével, ezért lehetséges piacnak tekint Európára is, de hasonlóan az oroszokhoz, a katariak is hosszú távú szerződéseket szeretnének az Unióval.

Katarnak garanciák kellenek

A katari emír korábban jelezte: készek az Ázsiába szánt LGN egy részét Európába átirányítani. Ehhez azonban biztosítékokra lesz szükségük, hogy Európa nem értékesíti tovább az energiahordozót az unión kívüli országoknak. Az emír egyúttal jelezte: minden megállapodás előfeltétele, hogy az unió egyszer és mindenkorra lezárja Katar hosszú távú gázszerződéseivel kapcsolatos vizsgálódásait.

Az Európai Bizottság neve elhallgatását kérő tisztviselője a Bloombergnek nyilatkozva ezzel kapcsolatban azt mondta: egyes ázsiai országok készek gáz-csereüzletet kötni az EU-val. Az unió Katar mellett Algériával, Egyiptommal és Norvégiával is tárgyalásokat folytat földgáz vásárlásáról.

Doha ezúttal is segíthet a nagyobb globális energiaellátási fennakadások esetén, ahogy tette ezt a 2011-es fukusimai katasztrófát követően.

Oroszország, amely Európa földgáz-szükségletének harmadát szolgáltatja, szerdán arra figyelmeztetett, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnök személyét sújtó esetleges szankciók neki nem ártanának, de "politikailag rendkívül károsak" lennének. Joe Biden kedden – újságírói kérdésre válaszolva – azt mondta, hogy mérlegelné ezt a lépést is, amennyiben Oroszország megtámadná Ukrajnát.