Már januárban meg is kezdik a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközök lehívását. Tavaly augusztusban a valutalap igazgatótanácsa 627,6 millió SDR-t (az IMF elszámolási egysége) hagyott jóvá Szerbia számára, ez dollárban kifejezve 890,2 millió, euróban mérve 759,7 millió. Szerbiának az idén mintegy 3 milliárd dollár értékű hitelállomány esedékes részleteit kell törlesztenie. Mali ígérete szerint ennek egy részét visszafizetik, míg a többit várhatóan átütemezik.

Sokakat meglepett a hitelfelvételről szóló bejelentés, ugyanis napokkal ezelőtt még Aleksandar Vučić államfő és Mali pénzügyminiszter is arról beszélt, hogy az ország pénzügyileg stabil, ami lehetővé teszi további egyszeri segélyek kifizetését is. Arra következtettek sokan, hogy megvan a fedezet a 16 és 30 év közötti szerbiai fiatalok számára nemrég meghirdetett százeurós, valamint az első újszülött gyermek után kiutalandó 932 ezer és a többi újszülött után járó 311 ezer forintnyi fejpénz kifizetésére dinárban. Danko Brčerević, a szerbiai költségvetési tanács vezető közgazdásza újságíróknak elmondta, hogy Aleksandar Vučić államfő döntése, amely szerint az állam százeurós támogatást ad a 16 és 30 év közötti fiataloknak, nem helyes, mivel differenciálás nélkül mindenkire vonatkozik.

A legtehetősebbek gyerekei és a már jól kereső fiatalok is megkapják a segélyt, ami egyébként nincs is betervezve a 2022-es szerb költségvetésbe. Szerinte az inflációs szempontok miatt is veszélyes a fiatalok körében helikopterpénzt osztani. Az ilyen és ehhez hasonló segélyezési programokat előre meg kell tervezni, stratégiát kell készíteni, és megvitatni a parlamentben – fogalmazott Danko Brčerević. Az ismert közgazdász, Ljubomir Madžar is úgy értékelte, hogy Vučićnak nincs felhatalmazása ilyen egyszemélyes döntések meghozatalára, hiszen munkaköri feladatai között sem szerepel.

Olyan tőkebefektetéseket kellene megvalósítani, amelyek emelnék a polgárok életszínvonalát, ilyen például a csatornahálózatok és a szennyvíztisztítók építése – mondta Madžar, aki szerint az egyszeri segélyek nem javítanak Szerbia demográfiai képén. Ljubodrag Savić közgazdászprofesszor viszont velük szemben úgy értékelt, hogy az intézkedések célja a fiatalok megsegítése és a népesedés ösztönzése, így ez a legokosabban elköltött pénz az utóbbi időben.

Sokan az áprilisban esedékes szerbiai elnökválasztás kampányával hozzák összefüggésbe a pénzosztogatást, amellyel Vučić újraválasztásának esélyeit növelnék. A kormány két kézzel szórja a pénzt a fiataloktól kezdve az idősekig mindenkinek. Az elnökválasztással egy időben valószínűleg előrehozott parlamenti választásokat is tartanak majd. A nyugdíjasoknak és az egészségügyi dolgozóknak is egyszeri segélyt ígértek: az előbbiek 20 ezer dináros, az utóbbiak 10 ezer dináros (31,5 ezer forint) egyszeri juttatást kapnak hamarosan. Ellenzéki vélemények szerint Vučić pénzügyi politikája a „tékozló koldus kelet-európai modelljének” tipikus példája.