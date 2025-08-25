Deviza
EUR/HUF397.61 +0.56% USD/HUF340.02 +0.68% GBP/HUF459.56 +0.74% CHF/HUF423.73 +0.68% PLN/HUF93.26 +0.48% RON/HUF78.66 +0.49% CZK/HUF16.2 +0.58% EUR/HUF397.61 +0.56% USD/HUF340.02 +0.68% GBP/HUF459.56 +0.74% CHF/HUF423.73 +0.68% PLN/HUF93.26 +0.48% RON/HUF78.66 +0.49% CZK/HUF16.2 +0.58%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,456.68 -1% MTELEKOM1,956 -0.41% MOL2,946 -0.14% OTP30,170 -1.82% RICHTER10,600 -0.85% OPUS585 +1.54% ANY7,880 -0.51% AUTOWALLIS161 -0.62% WABERERS5,280 0% BUMIX9,218.42 -0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,186.94 -0.02% BUX104,456.68 -1% MTELEKOM1,956 -0.41% MOL2,946 -0.14% OTP30,170 -1.82% RICHTER10,600 -0.85% OPUS585 +1.54% ANY7,880 -0.51% AUTOWALLIS161 -0.62% WABERERS5,280 0% BUMIX9,218.42 -0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,186.94 -0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kacsa
Nagy Márton
Orbán Viktor

Orbán Viktor reagált a „kiskakas” fantáziáira: A Nagy Márton-féle minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták!

A Facebookon tette helyre a rémálmokkal küzdő Magyar Pétert Orbán Viktor miniszterelnök. A Tiszta Párt vezetője Nagy Márton nemzetgazdasági jövőjét jósolgatta egy interjúban, a kormányfő rövidre zárta a történetet.
Németh Tamás
2025.08.25., 11:26
Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Határozott választ adott a miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban a Tisza Párt vezetőjének összeesküvés-elméleteire, Magyar Péter fantáziájában az élt a hétvégén, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozik.  „A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik” – írta a kormányfő Magyar Péternek címezve.

Orbán Viktor szerint Nagy Márton teljesítményét értékelni kell és díjazni, nem elküldeni egy ilyen kvalitású minisztert
Orbán Viktor szerint Nagy Márton teljesítményét értékelni kell és díjazni, nem elküldeni egy ilyen kvalitású minisztert / Fotó: Vémi Zoltán

Emlékeztetett: „Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a csed és a gyed után fizetendő szja-t. Ez havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében. A gyermekek után járó adókedvezményt 50 százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot.”

Nagy Márton marad, pont 

Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták

– húzta alá Orbán Viktor. 

Vasárnapi Facebook-bejegyzésében cáfolta a távozásáról szóló pletykákat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is. „Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik, a kamuvonaton nincs megállás… Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok!” – írta ki a közösségi oldalára a gazdasági tárcáért felelős kormánytag. Nagy Márton mondandója nyomatékosítására három zebra emojit is elhelyezett bejegyzésének a végén.

Magyar Péter egy pénteki beszélgetésben pedzegette a miniszter közelgő lemondását. „Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra, hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni – jelentette ki a Magyar hangnak adott interjúban a legnagyobb ellenzéki párt vezetője.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
étterem

Lehúzhatja a bambuszrolót Wang mester — nem talál új szakképzett kínai szakácsot

Lehúzhatja a bambuszrolót Wang mester.
4 perc
Nagy Márton

Orbán Viktor reagált a „kiskakas” fantáziáira: A Nagy Márton-féle minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták!

A Facebookon tette helyre a rémálmokkal küzdő Magyar Pétert Orbán Viktor miniszterelnök.
3 perc
AI

A Google berobbantotta az MI-apokalipszist — a médiavállalatok tehetetlenek, a felhasználók elégedettek

A Google kikerüli a fizetést a médiacégek tartalmaiért.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu