Orbán Viktor reagált a „kiskakas” fantáziáira: A Nagy Márton-féle minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták!

Határozott választ adott a miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban a Tisza Párt vezetőjének összeesküvés-elméleteire, Magyar Péter fantáziájában az élt a hétvégén, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozik. „A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik” – írta a kormányfő Magyar Péternek címezve.

Orbán Viktor szerint Nagy Márton teljesítményét értékelni kell és díjazni, nem elküldeni egy ilyen kvalitású minisztert / Fotó: Vémi Zoltán

Emlékeztetett: „Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a csed és a gyed után fizetendő szja-t. Ez havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében. A gyermekek után járó adókedvezményt 50 százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot.”

Nagy Márton marad, pont

Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták

– húzta alá Orbán Viktor.

Vasárnapi Facebook-bejegyzésében cáfolta a távozásáról szóló pletykákat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is. „Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik, a kamuvonaton nincs megállás… Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok!” – írta ki a közösségi oldalára a gazdasági tárcáért felelős kormánytag. Nagy Márton mondandója nyomatékosítására három zebra emojit is elhelyezett bejegyzésének a végén.

Magyar Péter egy pénteki beszélgetésben pedzegette a miniszter közelgő lemondását. „Úgy hallom, hogy Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra, hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni – jelentette ki a Magyar hangnak adott interjúban a legnagyobb ellenzéki párt vezetője.