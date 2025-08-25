Deviza
önkormányzat
elbontás
Mike
Somogy
szégyen
kastély

Végleg tönkrement a kivételes szépségű magyar kastély: már nem lehet megmenteni – tudomást sem vesz róla a külföldre kivándorolt tulajdonosa

A végpusztulás szélére sodródott a mikei kastély. A városvezetés megpróbálta megmenteni az egykor szépséges épületet, de mindenhol falakba ütközött, mivel az magántulajdon. Az önkormányzat nem tehet mást, mint elbontatja a somogyi kastélyt.
VG
2025.08.25, 12:03
Frissítve: 2025.08.25, 12:16

A helyiek szerint már nem lehet megmenteni az egykor gyönyörű mikei kastélyt, és félő, hogy visszavonhatatlanul az enyészetté lesz – számolt be a Sonline.hu hétfőn.

mikei kastély
Végleg tönkrement a kivételes szépségű magyar kastély: már nem lehet megmenteni / Fotó: Muzslay Péter

„Amit lehetett megtettünk, minden követ megmozgattunk, de sajnos ez a kastély a végpusztulás szélén áll, most már csak bontás jöhet szóba” – mondta Tóth Árpád, Mike polgármestere, aki szerint az épület statikája menthetetlen. „Semmilyen eszközünk sincs arra, hogy egy műemlékjellegű épületet megóvjunk.”

A pusztuló kastély a település szégyene lett, de valójában nem csak a miénk, az egész országé...

Az önkormányzat próbált megkeresni mindenkit a műemlékvédelemtől kezdve a miniszterelnöki hivatalig, de mindenhol arra hivatkoztak, hogy a kastély magántulajdon, ezért tehetetlenek.

A konyharész teteje leszakadt, az épület egész belső szerkezete sérült, a földszintről ki lehet látni a tetőn át az égre.

A tulajdonos egy Belgiumban élő magyar üzletember, aki a Vajdaságból vándorolt ki. A millennium környékén alapított egy kft.-t, de évek óta nem látták a faluban. A kastély mellett lévő műhelyt időközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elárvereztette.

A mikei kastély

A mikei uradalom és a falu 1745-ben került a Somssich család birtokába. A kastély 1821-ben épült, kétszintes klasszicista épület, amelyet a község akkori legnagyobb birtokosa, gróf Somssich Pongrác építtetett.  A második világháborúban ezt a sírhelyet és a temetői családi kriptát is feldúlták a szovjet katonák. A kastélyépületet később átalakították, téeszirodáknak adott helyet. Jelenleg romos, megközelíteni tilos, a tetejét több éve még fólia borította, de mára az is eltűnt. 

