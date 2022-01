Az emelkedő inflációval küzdő közép-európai jegybankok tavalyi kamatemelési sorozatát a Magyar Nemzeti Bank zárta az év utolsó előtti napján, és az újév második munkanapján, kedden várhatóan máris folytatja a Lengyel Nemzeti Bank (NBP). Amikor novemberben a VG-nek adott interjút, Adam Glapiński, az NBP elnöke azt mondta:

a bank nem fogja megengedni, hogy magas maradjon az infláció, és saját tempójában szigorít: ebben nem befolyásolják sem a régiós társak, sem a Federal Reserve, sem az Európia Központi Bank.

Időközben a Fed és az EKB inflációs retorikája látványosan szétvált: az előző szakított azzal, hogy átmenetinek minősítse az inflációt több évtizedes csúcsokra lökő tényezőket, az utóbbi nem. Csütörtökön Glapiński – a háta mögött három hónap alatt végrehajtott összesen 165 bázispontnyi kamatemeléssel – a Business Insidernek nyilatkozva egyértelművé tette: ő tartósan komoly és leküzdendő ellenfélnek látja az inflációt.

Fotó: NurPhoto via AFP

Úgy vélte, az éves árindex 8,3 százalékon érheti el a csúcsot, majd 2022 decemberére 6,2 százalékra vonulhat vissza.

Ez – és az idén várt 7,6 százalékos átlagos áremelkedés is – bőven az NBP 1,5-3,5 százalékos célja feletti drágulást jelent. Az energiaárak emelkedését gyakran tekintik átmeneti inflációs tényezőnek a jegybankok, de ebben az esetben már a bérigényeket is feltornázza. „A magas infláció már az áruk és szolgáltatások legtöbb kategóriájára kiterjedt, és a folyamat, amelyben a nagy áremelkedések átgyűrűznek más áru- és szolgáltatás kategóriákba, állandóbbá válhat” – mondta Glapiński.

A lengyel jegybankelnök nyilatkozata csak megerősítette, amire az elemzők enélkül is számítottak:

hogy a közép-európai kamatemelések sorozata egyelőre megállíthatatlan.

Az NBP technikai okokból január 12-ről 4-re, azaz keddre hozta előre kamatdöntő ülését, és a várakozások szerint a bank negyedik egymást követő ülésén is szigorít. Marek Drimal, a Société Générale feltörekvő piaci elemzője szerint az NBP 50 bázisponttal 2,25 százalékra emelheti irányadó kamatát kedden – sőt akár ennél nagyobb szigorítás is jöhet –, majd az első félévben még akár további 200 bázisponttal is feljebb mehet a lengyel kamat.

A tavalyi kamatemelések a régióban a devizapiacokat jobbára arra voltak elegendőek, hogy a helyi fizetőeszköz árfolyama az euró ellenében ne röppenjen át a rekord gyenge szinteken. A kivétel Csehország, ahol a leghatározottabban tolták felfelé a kamatokat tavaly, december 22-én például 100 bázisponttal, és a korona szépen erősödött tavaly az euró ellenében. Ami a nemzetközi hátteret illeti: általában nem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, hogy az EKB-hoz mérten sokkal gyorsabbnak ígérkező Fed-szigorítás hatalmas tűzerőt vonultatott fel a dollár mögött.