Exkluzív: kamatdöntés előtt nyilatkozott a VG-nek a lengyel jegybankelnök

Valóban, az elmúlt időszakban változás látható a régió jegybankjainak monetáris politikai irányvonalában. Még többet mondanék: globális méretekben is látható egy változás, bár a fő jegybankoknál ez finomabb, mint sok kisebb központi bank esetében, beleértve a régiónkat. A monetáris hatóságok döntései nem kell hogy meglepjenek, ha figyelembe vesszük az inflációban legutóbb globálisan lezajlott jelentős emelkedést.

Csak annyit említenék, hogy az Egyesült Államokban az árnövekedés egy ideje meghaladta az 5, és Németországban szeptemberben a 4 százalékot. Ezek olyan szintek, amilyeneket sok éve nem láttunk.

Fotó: Narodowy Bank Polski

A megemelkedett infláció számos globális természetű sokk kombinációjának tudható be. Mindenekelőtt ez az energiatermékek globális árának gyors növekedését jelenti, és – a legutóbbi időkben – a mezőgazdasági termékekét is. Ezenfelül a globális árakat a globális kínálati láncok fennakadásai és az elmúlt éveknél jelentősen magasabb nemzetközi szállítási költségek is hajtják. És Európában az EU klímapolitikájának következtében a szén-dioxid-kibocsátási egységek felszökő árai is fokozzák az inflációt. Természetesen Közép- és Kelet-Európa nem immunis az ilyen sokkok hatásaira, és a mi régiónkban is megemelkedett az árnövekedés. Sőt mi több, az utóbbi időben több és több jelét látjuk, hogy a gyorsabb áremelkedés sajnos hosszabban kitart a korábban vártnál. Az eredmény:

van egy olyan kockázat, hogy az infláció kitart a megemelkedett szinten, különösen azokban az országokban, ahol világos növekedést figyelhetünk meg a gazdasági aktivitásban. Nem kell meglepődni, hogy Közép- és Kelet-Európa hasonló feltételek közt működő központi bankjai hasonló intézkedéseket tettek.

Természetesen hasonlók, de nem ugyanolyanok, hiszen a központi bankok döntései – eddig is és a jövőben is attól függnek, hogy ítélik meg a jelen gazdasági klímát és az inflációt, valamint az egyes gazdaságok kilátásait. Ennek az értékelésnek a különbségei vezetnek az eltérésekhez a monetáris politikai szigorítás kezdetének időzítésében, a méretében és az ütemében.