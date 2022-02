Amikor az Apple tavaly áprilisban piacra dobta az AirTag nevet viselő kütyüjét, a hivatalos álláspont az volt, hogy az üdítőkupak méretű eszközök kiválóak arra, hogy megtaláljuk az olyan gyakran elkeveredő tárgyainkat, mint a kulcsunk vagy a tárcánk, ám a technológiai cégnél nem számoltak azzal, hogy ennél sokkal gonoszabb módon fogják használni. Az azóta eltelt félév során összegyűlt tapasztalatok azonban lépésre késztették a céget, ami így biztonsági útmutatót kényszerült közzétenni. A The Wall Street Journal készített ebből egy összefoglalót.

Noha az eszköz nem rendelkezik GPS-szel, csupán Bluetooth segítségével kommunikál a környezetével, a világban található számtalan Apple eszköznek köszönhetően mégis elég nagy lefedettséggel bír és alkalmas mások követésére. Ezt a szakítás feldolgozására képtelen férfiak, zaklatók, de akár az autótolvajok is előszeretettel kihasználták. A BBC írása szerint az eszköz tökéletes a zaklatók számára, míg a kütyü piacra dobását követően a Washington Post is arról számolt be, hogy

az AirTag rémisztően egyszerűvé tette mások követését.

Noha hasonló eszközöket nem csupán az Apple gyárt, a vállalat mérete miatt mégis a kritikák célkeresztjébe került. A cég most azt állítja, hogy az iPhone-ok tulajdonosai automatikus értesítést kapnak, ha egy nem hozzájuk tartozó kütyü huzamosabb ideig a környezetükben található, sőt a cég Androidra is készített egy alkalmazást, mely képes jelezni a nem kívánatos vendéget közelünkben.

A kütyü 8 és 24 órával a tulajdonosától való eltávolodás után hangjelzést is ad, ami lebuktathatja a nem kívánt követőket.

Az iPhone-ok és a iPodok tulajdonosai automatikusan figyelmeztetést kapnak, ha eszközükön az iOS 14.5-nél újabb operációs rendszer fut, az iPad-ek tulajdonosai pedig az iPadOS 14.5-nél frissebb operációs rendszer használata esetén számíthatnak jelzésre. Az sajnos nem derül ki, hogy pontosan mennyi idő után jelez a készülék, ugyanakkor

a hazaérés pillanatában mindenképpen értesítést kapnak a fenti termékek tulajdonosai a kéretlen követőről. Persze lehet, hogy ez már kicsit késő.

Az Android felhasználók esetében először le kell tölteni az AirTag megtalálására szolgáló alkalmazást és amennyiben az már 10 perce a közelünkben tartózkodik, a hangját is megszólaltathatjuk. Azonban ebben az esetben a további kutatást manuálisan kell megoldanunk, nem tudjuk az Apple termékek lokációs képességét használni.

Az eszközzel kapcsolatos probléma az egyik legkönnyebben érthető illusztrációja annak, hogy miért van szükség sokszínű, diverz csapatra egy-egy termék fejlesztése során. Hiszen az AirTag piacra dobását követően számos újságírónő azonnal jelezte, hogy a technológia nem ártatlan, miközben az Apple fejlesztői körében ez úgy tűnik fel se nagyon merült.