Az Európai Unióban az idei tél folyamán végig kevesebb gáz volt a tárolókban a korábbi években megszokottnál, de érdemes lehet megnézni, hogy az orosz támadás pillanatában hogyan állnak a készletek.

Az unió egészét tekintve tavaly február 22-én a tárolók töltöttsége mintegy 8 százalékponttal volt magasabb a mostaninál, ez közel 90 terawattórányi gázt jelent.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

Azonban az uniós készletekhez hasonló mennyiség hiányzik az ukrán tárolókból is, ám ez a háborúban álló ország esetében a tározói kapacitások majd 30 százalékát jelenti. Így az ukrán tárolók töltöttsége rendkívül alacsony, mindössze 18 százalékos szinten áll.

Az európai országok közül hasonlóan rosszul áll Ausztria is, a több mint 20 terawattórányi hiány hatására ott is 20 százalékponttal alacsonyabb a tárolók telítettsége, így ott is csak 18 százalékig vannak tele.

Magyarországon még nagyobb a különbség

a tavaly ilyenkori és a mostani készletek között, így tavaly 22 terawattórányi gázzal több volt a tározókban, százalékosan pedig még nagyobb a különbség: míg tavaly ilyenkor 56 százalék feletti szintig töltve voltak, most csak kapacitásaik negyedét használják ki.

Németország és Franciaország esetében a különbség a tavalyi és az idei töltöttségi szintek között elhanyagolható, azonban az olasz tározókban tavaly ilyenkor 11 terawattórányival több gázt őriztek.