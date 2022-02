Ukrajna adja a világ búzaexportjának több mint negyedét az orosz–ukrán háború pedig 13 éves csúcsra lőtte a búza világpiaci árát, amely komoly riadalmat kelt a közel-keleti országokban, mivel nagyrészt ukrán exportra támaszkodnak.

Egy 32 éves jemeni férfi a lassan megfizethetetlen kenyérre panaszkodott a Reutersnek. „Már most is túl drága. El sem tudom képzelni, hogy mi lesz, ha még tovább emelkednek az árak.” Libanonban a lakosság igyekezett bespájzolni kenyérből, Egyiptomban pedig már a pékek is érzik a magasabb költségeket.

Az ukrajnai háború további milliókat taszíthat élelmiszerszegénységbe a Közel-Keleten és Észak-Afrikában

– mondta Abeer Etefa, a Világélelmezési Program regionális szóvivője.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A lakosság fele éhezik

Az ország élelmezését szinte teljes mértékben importból megoldó Jemen búzakészletének 27 százalékát Ukrajnából, 8 százalékát Oroszországból szerzi be. A 2014 óta tartó ukrán-orosz konfliktus jelentősen megtépázta a jemeni gazdaságot. Két és félszeresére emelkedtek az élelmiszerárak, ami miatt a 30 millió lakosság több mint fele éhezik. A búza árának további emelkedése pedig tovább ronthat ezen az arányon.

Bajban a világ egyik legnagyobb importőre is

Egyiptom a világ egyik legnagyobb búzaimportőrének számít. A készlet 90 százalékát Ukrajnából és Oroszországból szerzi be. A Világbank szerint a fáraók országa 100 milliós lakosságának mintegy harmada él a szegénységi küszöb alatt már a koronavírus-járvány kitörése előtt is. Az állam árstopot vezetett be a kenyérre, hogy megfizethető legyen. Ám mivel az alapanyagárak 2008 óta a legmagasabb szintre emelkedtek Musztafa Madbouly egyiptomi miniszterelnök február 16-án bejelentette, hogy a kormány az 1980-as évek óta először megemeli a kenyér árát, ám mindezt oly módon, hogy a legrászorultabbak ne érezzék meg.

Fotó: AFP

Az egyiptomi pékek már a liszt és az étolaj drágulását nyögik. Utóbbiból is Oroszország és Ukrajna az ország fő exportőre.

Egy hónapra elegendő a búzakészlet

Libanonban sem jobb a helyzet, ahol a gazdasági válság és az ország valutájának 2019-ben kezdődött elértéktelenedése miatt már így is milliók számára elérhetetlenné váltak alapvető élelmiszerek. A mostani élelmiszeráremelkedések pedig további aggodalomra adnak okot. Sokan felhalmoznak arra számítva, hogy pár nappal később jelentős áremelkedéssel szembesülnek majd a boltokban.

Amin Salam gazdasági miniszter a múlthéten bejelentette, hogy az ország más alternatíva után néz a búzaimportot illetően, mivel Ukrajna fedezi az ország búzakészletének 60 százalékát. Hozzátette:

jelenleg csak egy hónapra elegendő búzatartalékkal rendelkezik az ország.

Fotó: AFP

Bár a kormány támogatja a búzaimportot és korlátozza a kenyér árát, egyet családokban már most is luxuscikknek számít a kenyér. A pékségek már meghatározzák, hogy egy ember hány kenyeret vehet.

„Vagy egyáltalán nem lesz búzánk, vagy ha igen, akkor az megfizethetetlen lesz” – mondta Ghassan Abou Habib, aki az ország egyik vezető pékségláncolata, a Wooden Bakery tulajdonosa.