Az utóbbi hónapok, de különösen az új év fejleménye, hogy a tavaly nyáron indult jegybanki kamatemelések segítik a közép-európai devizákat, időnként még akkor is, mikor a nemzetközi színtéren ellenszél van, mert a dollárt veszik. A héten két kamatemelés is volt a régióban – kedden Varsóban, ma Bukarestben –, a közép-európai devizák mégsem együtt mozognak, és egy olyan páros mutatja be a leglátványosabb mozgást, amely ritkán vonja magára a figyelmet.

Fotó: Shutterstock

Adam Glapinski lengyel jegybankelnök sajtótájékoztatója nyomán szárnyal a zloty, hiszen a régiós kamatemelésekben a cseheknél és a magyaroknál hátrébb tartó Varsóban még további jelentős szigorítás várható. A zloty magával ragadta a szintén likvid és viszonylag mozgékony deviza hírében álló forintot is, a lej azonban megrekedt, a tavaly szárnyaló cseh korona pedig visszavonul.

Nem tudni, volt-e valós érdemi kereskedés is a zloty és a korona közt, mindenesetre a lengyel deviza több, mint egy százalékot erősödött a cseh fizetőeszköz ellenében, 5,35 környékéről 5,41-en is túl, pont átbökve a négy hete elért csúcson az új év legerősebb szintjét tesztelve.

Prezes #NBP na konferencji prasowej, 9.02.2022: „Tylko własna waluta daje nam tę możliwość, że prowadzimy własną politykę, jaka jest korzystna z punktu widzenia rozwoju Polski”. — Narodowy Bank Polski (@nbppl) February 9, 2022

Egy héttel ezelőtt a cseh jegybank is tovább emelte kamatait, de egyúttal jelezte, hogy Prágában közel lehet már a kamatok csúcsa. Erre az üzenetre ráerősíthetett, hogy a cseh kormány ma módosította az idei költségvetést, csökkentve a várható hiányt, amivel gőzt csapolhat le az inflációból is.