A túlterheléses, vagy szaknyelven elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadások (angolul Distributed Denial-of-Service, rövidítve DDoS) során a hackerek célja, hogy számítógépek százait, ezreit csatarendbe állítva olyan nagy mennyiségű adatkéréssel bombázzanak meg egy adott hálózatot vagy szervert, hogy az összeomoljon, ezzel pedig a nem káros szándékú forgalom kiszolgálására is képtelenné váljon. A túlterheléses támadásnak kitett weboldalak, alkalmazások akár napokra vagy még hosszabb időre is működésképtelenné válhatnak. Az úgynevezett „okos” DDoS-támadások még egy lépéssel tovább mennek: kifinomultabbak és sokszor célzottak is, és nemcsak arra alkalmasak, hogy a weboldal kínálta szolgáltatásokat megbénítsák, de akár információ- vagy pénzlopásra is használhatók. A túlterheléses támadásokhoz a kiberbűnözők gyakran úgynevezett botnetet használnak. A botnet, vagy más néven „zombihálózat”, számítógépek és egyéb internetre kötött eszközök összessége, amelyek felett a hackerek valamilyen kártevővel vették át az irányítást, gyakran a tulajdonosuk tudtán kívül. Az ilyen eszközöket nevezzük „zombiknak”.