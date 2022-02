Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza a Párizsban ülésező Eurogrouup találkozón arról beszélt, hogy az ukrajnai konfliktus 0,3-0,4 százalékkal csökkentheti az euróövezet gazdasági teljesítményét az idén - értesült a Reuters. Ez azonban csak a "középső forgatókönyv", amelyet Lane a Kormányzótanács csütörtöki is ülésén ismertetett, órákkal azután, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát.

Készült viszont egy súlyos forgatókönyv is, amelyben a GDP közel 1 százalékpontos csökkenése következhet be, valamint egy enyhe is, amelyben az ukrajnai események nem befolyásolják a valutaövezet gazdasági teljesítményét, de ezt a kimenetelt, most valószínűtlennek tartják. Valamennyi forrás azt mondta, hogy Lane kidolgozottabb előrejelzésekkel érkezik a március 10-i ülésre, amelyen az EKB várhatóan dönt az élénkítő programjának jövőjéről.

Lane nem mutatott be új inflációs prognózist, de az ülésen elmondta, hogy a 2022-es előrejelzéshez képest jelentős emelkedés várható.