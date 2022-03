Joe Biden is részt vesz a ma kezdődő, kétnaposra tervezett EU-csúcson, ahol várhatóan újabb amerikai szankciókat jelent be Oroszország ellen, és megpróbálja meggyőzni a tagállamok vezetőit arról, hogy tiltsák meg az orosz földgáz és olaj európai importját. Az Egyesült Államok már korábban embargó alá vonta az orosz energia behozatalát a tengerentúlra, most pedig Lengyelország, valamint a balti államok támogatásával arra készül, hogy ezt Európában is elérje.

Varsó az elmúlt napokban támogatókat gyűjtött az orosz olaj- és gázcsapok azonnali elzárásáról szóló tervéhez, a biznesalert.pl információi szerint

a javaslatot a kezdetektől támogató balti államok mellett Csehország, Írország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország is egyetért a kezdeményezéssel.

A lap emlékeztet: Európa gázszükségletének 41 százalékát még tavaly is Oroszországból szerezte be, és bár az Egyesült Államok hajlandó arra, hogy növelje a kontinensre szállított cseppfolyós földgáz mennyiségét, az ezt befogadni képes LNG-terminálok kiépítése éveket venne igénybe. Az Egyesült Államok a cseppfolyósföldgáz-készleteinek jelenleg a 80 százalékát küldi Európába, tehát ez az exportkapacitás is véges, kérdés, hogy kiválthatja-e a vezetékeken érkező orosz gázt. (Lengyelország ebből a szempontból kedvező helyzetben van, hiszen már meg is kötötte a szerződést a louisianai Calcasieu Pass LNG-exportlétesítménnyel évi több mint 1,5 millió tonna LNG szállításáról.)

Németország az orosz energiától való erős függőség miatt nem támogatja a lengyel kormány által szorgalmazott drasztikus lépéseket, és egy alternatív javaslattal állhat elő. Annalena Baerbock a hét elején kijelentette:

Németország nem állíthatja le egyik napról a másikra az orosz energia importját.

Ezért Olaf Scholz kancellár várhatóan egy olyan tervet tesz le az uniós vezetők asztalára, amely az orosz energiafüggőség fokozatos leépítését tartalmazza.

A lengyel lap megjegyzi, várhatóan Magyarország sem támogatja a varsói javaslatot, amelynek elfogadásához mind a 27 tagállam beleegyezésére szükség lenne.