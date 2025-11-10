Megjelent a közbeszerzés: kezdődhet az új fővárosi reptéri út előkészítése – bontással indulhat az óriásprojekt
Megkezdődhet Budapest egyik legnagyobb közlekedési beruházásának előkészítése: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér elérhetőségét javító bontási munkákra kiírták a közbeszerzést. A projekt az új gyorsforgalmi út és a 3-as terminál megépítését készíti elő, jelentősen javítva a légikikötő elérhetőségét a belvárosból.
Az 1000 milliárd forintos kormányzati fejlesztés első látható lépéseként az Építési és Közlekedési Minisztérium 11,8 milliárd forintos közbeszerzés kiírásával keresi a kivitelezőt a Liszt Ferenc repülőtér közúti elérhetőségét javító bontási munkákra.
A közbeszerzés a majdani új út előkészítését szolgálja: a cél a repülőtérhez vezető infrastruktúra modernizálása és bővítése.
A Magyar Építők szerint a bontásra ítélt területen 169 épület található összesen mintegy 341 ezer köbméternyi térfogattal. Közülük legalább 30 épület meghaladja az 500 köbmétert, hat épületet részlegesen kell bontani.
A kivitelező feladatai közé tartozik többek között a műszaki dokumentáció elkészítése, a bontási engedélyezési eljárások lebonyolítása, a törmelék és kommunális hulladék elszállítása, valamint az épületek alapozásának megerősítése és statikai szakvélemény készítése. A munkát a tervek szerint két év alatt kell elvégezni.
Egyenes út a Liszt Ferenc repülőtérre
A nagyszabású beruházás része a 11 kilométeres gyorsforgalmi út megépítése az Üllői út külső része és a repülőtér között, valamint a 3-as terminál és a hozzá tartozó vasútvonal kialakítása. A projekt célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen Budapest belvárosa és a légikikötő között, ezzel is csökkentve a forgalmi torlódásokat és javítva a logisztikai elérhetőséget a fővárosban.
A közbeszerzésre az ajánlatokat december 18-ig várják, a munka elindulása pedig az óriásprojekt első mérföldköve lesz, amely Budapest egyik legnagyobb közlekedési és infrastrukturális fejlesztésévé válhat az elkövetkező években.
