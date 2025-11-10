A sikeres cégvezetés titka: zsűritagok és díjazottak a Figyelő Top 200 gáláról

Megjelent a Figyelő Top 200 kiadvány, melyben a szakmai zsűri az ország legnagyobb és legsikeresebb cégeit gyűjti össze. Az idei volt a 26. mustra, és a kiadvány bemutatására szervezett gálaesten természetesen különdíjakat is kiosztottunk a pénzügyileg, gazdaságilag, illetve társadalmilag kiemelkedően teljesítő cégeknek. A díjátadó után a zsűri és a díjazottak is válaszoltak kérdéseinkre.

A Figyelő Top 200 gálaesten készült riportunkat itt nézhetik meg:

„Azt vettük figyelembe a döntés meghozatalakor, hogy mely cégek voltak képesek leginkább példát mutatni a magyar piacon az elmúlt évek nehézségei mellett” – erről a Figyelő Top 200 kiadvány szakmai zsűrijének egyik tagja, Csorba Hajnalka beszélt, aki az Opten Informatikai Kft. stratégiai igazgatója. Hozzátette, hogy az eredményesség mellett kiemelt figyelmet szenteltek az innovációnak, illetve a versengő cégek társadalmi felelősségvállalásának.

Kérdéseinkre a zsűri tagja elmondta, hogy rendkívül kiélezett a verseny a magyar közegben, ami véleménye szerint nagyon jó hír.

A zsűri egy másik tagja, Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a legtöbben a digitalizációval azonosítják az innovációt, pedig ez koránt sincs így. Úgy gondolja, hogy be kell mutatni azokat a cégeket, melyek nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásra, különösen az egyetemi munkára.

A siker eléréséhez a zsűri szerint a kitartás mellett bátorságra van szükség. Az utóbbi évek gazdasági nehézségei sokakkal éreztethették azt, hogy nem érdemes vállalkozni. Az igazság viszont az, hogy a jó ötleteknek mindig van hely a piacon.

Figyelő Top 200: a kitartás és a bátorság a kulcs a céges sikerekhez

„Láthatjuk, hogy beérik az elmúlt évek gyümölcse” – mondta Fekete Péter, a 4iG Nyrt. vezérigazgatója, amikor arról kérdeztük, hogy mit is jelent elnyerni az Év vállalata elismerést. A vezérigazgató arról beszélt, hogy 2019-ben indult el az a növekedés, amelynek a végén megvalósították a hazai távközlési piac konszolidációját. Munkájuk eredménye, hogy a 4iG zsinórban a második alkalommal is az Év vállalata lett a Figyelő Top 200 rangsorában. Hozzátette, hogy mindezek mellett cége még az űr- és védelemipar területén is megvetette a lábát. Fekete Péter szerint ez is jól bizonyítja, hogy vállalata a világ egyik legdinamikusabban növekvő vállalata.

Ez a díj méltó elismerése ennek a több mint nyolcezer kolléga által elért teljesítménynek

– mondta az 4iG Nyrt. vezérigazgatója.