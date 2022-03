Amikor a múlt héten a brent olajnál 28,5 dollárral olcsóbban a Shell hajlandó volt egy szállítmány orosz olajat átvenni, tisztában lehetett az ügy PR-kockázataival, ám lehetséges, hogy mégsem mérte fel kellően a helyzetet, hiszen kedden nyilvános bocsánatkérést tett közzé – írja a Reuters.

Fotó: Jeffrey Groeneweg / ANP MAG / ANP via AFP

Az olajvállalat a múlt héten már közölte, hogy felfüggeszti összes orosz tevékenységét, ideértve a Szakhalin 2 LNG-üzemet is, melyben 27,5 százalékos tulajdona van többek között az 50 százalékos üzletrészt birtokló Gazprom mellett. A mostani bocsánatkérés során a vállalat elkötelezte magát amellett is, hogy nem vásárol a későbbiekben az orosz olajkészletekből. Az olajtársaság döntése számos versenytársához, köztük a Rosznyeftyben 19,75 százalékos tulajdonrészt birtokló BP-hez csatlakozik, ugyanakkor a Shell azon kevés nyugati cég között volt, melyek továbbra is vásároltak az orosz olajból.

Az olajóriás közölte, átalakítja ellátási láncait, hogy azok mentesek legyenek a háborút indító ország forrásaitól, s amilyen gyorsan csak lehet, szervizállomásait, kerozin- és kenőanyagüzemeit is bezárja Oroszországban.

Mindez azonban, mint mondják, eltarthat egy ideig, ezért a vállalat finomítói alacsonyabb mennyiséget termelhetnek a következő hetekben. Az orosz olajipari termékek, vezetékes gáz és LNG kivezetése azonban fokozatosan fog végbemenni. A vállalat megszünteti részvételét az ellentmondásos Északi Áramlat 2. gázvezetékben is, melynek finanszírozásában egy konzorcium tagjaként vett részt.

Hétfőn felröppent hírek szerint az Egyesült Államok és európai szövetségesei nélkül is kiterjesztené a szankciókat az orosz olajra az Ukrajna elleni invázió fényében. A hírek hatására az olajárak 2008 óta nem látott szintekre ugrottak, pedig, mint azt ezen történet is jelzi, az orosz olaj így is nehezen talál már utat a világpiacra.