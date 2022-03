A járvány kitörése után egy ideig a spórolás volt jellemző az emberekre. A bizonytalan helyzetben sokan tartalékoltak, hiszen nem lehetett tudni, milyen hosszú időre kell búcsút venni az addigi élettől. Volt azonban egy terület, amin ekkor sem spóroltak a háztartások, ez pedig a home entertainment, vagyis az otthoni szórakozás. Sokan vásároltak erősebb számítógépet, televíziót vagy játékkonzolt, hogy legyen mivel elütni a karanténban töltött napokat. A gamingvilág organikusan is dinamikus növekedést produkált az elmúlt években, viszont a járványhelyzet hatalmas lökést adott az iparág népszerűségének.

Fotó: AMANDINE BAN / AFP

Az Universum8 vezérigazgatója, Tischler Márk elmondta, hogy erre a bázisra egyre több vállalat is felfigyelt már. Egy olyan stabil vásárlóerővel rendelkező, megszólítható csoportról van szó, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Magyarországon például a Szerencsejáték Zrt. vagy a Mol állt be az esport mögé, és több hazai versenyt is szerveznek. Magyarországon még él egy olyan kép a gamingről, hogy ez a gyerekek pályája, de mára már nem erről van szó. Azok a gyerekek, aki a 80-as vagy a 90-es években belecsöppentek a videójátékozás aranykorába, ma már a 20-30-as korosztályhoz tartoznak, és a mai napig az életük részét képezi a gaming. Ráadásul egy olyan iparágról van szó, amelynek a fejlődési lehetőségei egyelőre végtelennek tűnnek.