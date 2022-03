A magyar emberek kevésbé szembesülnek a háborús helyzet kedvezőtlen következményeivel, mint a világ más országaiban élők az állami juttatások, a béremelések, valamint a több területen működő árbefagyasztás miatt – mondta a Magyar Nemzetnek Suppan Gergely.

A Takarékbank vezető elemzője jelezte, hogy a tehetősebb államokban is gondot okoz az árak emelkedése, Afrika északi országaiban akár éhséglázadás is kitörhet a gabonahiány miatt. Hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány után most az Ukrajnában zajló háború és annak következményei állították rendkívül nagy kihívás elé az országokat, köztük a magyart is.

Nem látunk előre, sok a bizonytalanság. Nem tudhatjuk, hogy pár nap múlva békét kötnek-e a felek vagy még hónapokig tart a háború. Minden lépés befolyásolja a gazdasági kilátásokat, ezért most nagyon nehéz előrejelzéseket készíteni

– mondta Suppan Gergely a Magyar Nemzetnek.

Az elemző szerint nehéz megjósolni az események közvetett hatásának. Az infláció miatt azonban csökkenhet a vásárlóerő, azonban most még nem lehet tudni, milyen mértékben.

Fotó: Shutterstock

Suppan Gergely emlékeztetett, hogy nemrégiben még mindenki abban reménykedett, hogy a koronavírus-járvány végével felpörög a turizmus és végre minden terület helyreáll. A növekvő bizonytalanság miatt azonban az emberek ismét visszafogják az utazásaikat. A déli államok már régóta várják, hogy Európa északi országai megrohamozzák őket, a jelenlegi bizonytalanság miatt azonban elodázódhat a szektor visszaállása.

Az elemző hangsúlyozta, hogy

egész Európában megnőtt a kiszámíthatatlanság, miközben a költségek emelkednek.

Kiemelte a vendéglátóiparban dolgozókat, akiknek jelentősen megnőttek a kiadásaik az energiaárak elszaladása, az étolaj, a hús és a többi élelmiszer drágulása miatt.

A szakértő szerint Magyarország esetében kedvezőnek mondható, hogy a kormány az év elején visszafizette a gyermeket nevelő családoknak a tavalyi személyi jövedelemadójukat, és visszaépítették a 13. havi nyugdíjat is. Az is szerencsés, hogy húsz százalékkal nőtt a minimálbér, illetve hasonló mértékben emelkedtek több ágazatban is a bérek.