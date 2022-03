A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 10 pontos tervet tett közzé, mely a világpiacról kieső olaj pótlását célozza a fejlett gazdaságokban. A szervezet szerint 4 hónap alatt ezen megoldásokkal napi 2,7 millió hordónyi olajat is megtakaríthatunk, jelentősen tompítva a kieső mennyiség okozta sokkot és hiányokat.

Noha a legtöbb ország az adók csökkentésével és más módszerekkel próbálkozik a fogyasztókat megkímélni az emelkedő olajáraktól, az IEA szerint a kereslet csökkentésének is jelentős szerepet kellene kapnia a helyzet kezelését célzó intézkedések között. Az energiapiaci szervezet javaslatai a következők:

1. A sebességhatár csökkentése az autópályákon 10 kilométer/órával: ez a lépés napi 290 ezer hordónyit takaríthat meg, míg ha kiterjesztjük a lépést a kamionokra is, az további 140 ezer hordóval mérsékelheti a fogyasztást.

2. Legalább heti három nap otthoni munkavégzés, ahol ez elérhető: a szervezet számításai szerint heti egy nap távmunka 170 ezer hordó olajat spórol, így heti három nap otthoni munka több mint 500 ezer hordóval csökkenti az olajigényt.

3. Autómentes vasárnapok a városokban: a hétköznapokon megtakarított mennyiséget tovább növelhetjük azzal is, ha a vasárnapokon az autókat nem engedjük közlekedni a nagyvárosokban, hasonlóan az 1973-as olajválság során Nyugat-Németországban, Svájcban vagy Hollandiában bevezetett gyakorlathoz. Ez átlagosan egy napra vetítve 380 ezer hordóval csökkentheti a keresletet.

4. Olcsóbb tömegközlekedés, gyaloglás és biciklizés és más mikromobilitási eszközök ösztönzése: a közlekedés átterelése a tömegközlekedés irányába például olcsóbb árak segítségével, vagy az egyébként is világszerte terjedő zöldebb mikromobilitási megoldások is sokat segíthetnek az olajkereslet szűkítésében, mely a szervezet szerint már rövid távon is napi 330 ezer hordó olaj fogyasztásától kímélhet meg minket.

Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

5. Csak a páros/páratlan rendszámú autók közlekedésének engedélyezése: ez az intézkedés nyilván csak olyan helyeken valósítható meg, ahol léteznek az autóhasználatnak alternatívái, ám itt is kipróbált, működő módszerről beszélhetünk, melyben a 80-as évek óta olyan városok szereztek tapasztalatokat, mint Athén, Párizs, Mexikóváros, Madrid vagy Milánó. Napi 210 ezer hordó olajat takaríthatunk meg ezzel a lépéssel.

6. Autómegosztás és más alacsonyabb üzemanyag-használatot eredményező intézkedések támogatása: a városokban közlekedők világszerte szembesülhetnek azzal a jelenséggel, hogy a járművek többségében csak egyetlen ember utazik, ám a szomszédokkal hasonló irányokba közlekedők közötti, a járművek magasabb kihasználtságát eredményező szervezés egyre könnyebbé válik az újabbnál újabb okostelefonos alkalmazásoknak köszönhetően. Ez a lépés a dugókat is csökkentheti, akárcsak az olajhasználatot, napi 210 ezer hordóval.

7. Hatékony vezetés ösztönzése a szállító, szállítmányozó vállalkozásoknál: Ezen cégek számára a hatékonyabb vezetés során megtakarított üzemanyag békeidőben is nyereség, és a cégek remek pozícióban vannak az ezt célzó képzések lebonyolítására is. Sokat segíthet a karbantartás javítása, a guminyomás gyakori ellenőrzése is. Az IEA szerint napi 320 ezer hordónyi olajat nyerhetnek a fejlett gazdaságok ezzel a lépéssel.

8. Gyors- és éjszakai vonatok használata a repülés helyett, amennyiben lehetséges: az autóhasználat mellett rendkívüli mennyiséget éget el a szűkös olajkészletekből a repülés is. Ugyanakkor a nagy sebességű vonatok, mint a francia TGV, csupán a repülőutak 2 százalékánál kínál alternatívát a fejlett világban, ám rövid távon már ez is napi 40 ezer hordóval csökkentheti a fogyasztást.

9. Ahol lehetséges, kerüljük el az üzleti repülést: a koronavírus-járvány idején, sőt már az azt megelőző időszakban is egyre több lehetőség nyílt a kommunikációra akár jelentős távolságokból is. Az üzleti utazásokhoz használt szolgáltatások helyigénye is jóval magasabb, ezért itt az utak elkerülésével jelentős megtakarításokat lehetséges elérni, napi 260 ezer hordóval fogyhat kevesebb olaj. Fontos ebben az esetben a kormányok lépése is, hogy az elmaradó utasok miatt megszűnő viszonylatokat ne a szabályozás miatt előforduló szellemjáratok váltsák.

10. Az elektromos és alacsony fogyasztású járművek további támogatása: a fejlett világban az újonnan vásárolt gépjárművek egyre nagyobb része elektromos vagy hibrid, ennek a trendnek a további ösztönzése is segíthet a hiányok felszámolásában. Az IEA szerint a következő négy hónapban a jelenlegi trendek folytatása napi 100 ezer hordónyi olaj keresletét szüntetheti meg.

Az IEA keresletmérsékléséről szóló javaslatai a világpiacról kikerülő orosz olajmennyiség jelentős részét pótolják, különösen, hogy az Ukrajnára támadó országgal szemben több jelentős olajfogyasztó nem vezetett be szankciókat, így a kínálat sem feltétlenül csökken globálisan annyira nagy mértékben. Ezek az intézkedések az olajvállalatokat is a termelés fokozására és az ezzel kapcsolatos árcsökkentésre késztethetik, hiszen az alapvetően rugalmatlan olajkeresletben jelentkező változások hosszabb távon rombolhatják ezen cégek kilátásait.

A globális olajkereslet 45 százalékát adó, többségében az IEA tagjai közé tartozó fejlett országok ezen lépések segítségével jelentősen enyhíthetik az orosz–ukrán háború és az azzal kapcsolatos szankciók, embargók jelentette turbulenciákat.