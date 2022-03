A Világkiállítások Nemzetközi Szövetsége, amely minden világkiállításon díjazza a legjobb pavilonokat, a 192 országot felvonultató Expo 2020 Dubai pavilonjai közül a legjobban bemutatott tematika kategóriában a Magyar Pavilonnak ítélte az ezüstérmet - adta hírül a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A szakmai szövetség elismerését az expo zárónapján hirdették ki. Korábban a Magyar Pavilon - mint arról a VG is beszámolt - az emirátusi The National magazin „Öt fantasztikus pavilon, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni” című válogatásába is bekerült, és tematikája alapján elnyerte a Time Out Dubai újságírói a 15 legkülönlegesebb közé választották.

Fotó: Facebook/Hungary Expo

Méltán, hiszen

az első faszerkezetes épületként jelent meg nemcsak a világkiállításon, hanem az egész Perzsa-öböl menti régióban.

A pavilont Makovecz Imre egykori tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezte, összesen 17 magyar ács állította össze hónapokon keresztül.

A pavilon központi témája a víz. Az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt épület

Magyarország páratlan vízkincseit, kialakulásukat, történetüket mutatta be, különösen nagy hangsúlyt helyezve természetes vízkészletünkre, gyógy- és termálvizeinkre, valamint a balneológiára.

A pavilon építése során ugyanakkor egyetlen csepp vizet sem használtak fel, így kapcsolódva az expó egyik fő témájához, a fenntarthatósághoz.

A pavilonban helyet kapott egy tudás- és élményalapú interaktív tárlat, melynek csúcspontja az egyedülálló látványt jelentő, különleges élményelemekkel tervezett kupolaterem.

A Magyar Pavilonba egymillió látogatót vártak, ami teljesült, sőt, túlteljesült, hiszen a látogatószáma már a múlt héten átlépte az egymilliót, miután naponta 8-9 ezer érdeklődő kereste fel.

A Dubaji Világkiállítás, az Expo 2020 Dubai nevével ellentétben 2021-ben nyíl meg, tavaly október elsejétől a mai napig fél éven át jelentős nemzetközi turisztikai attrakciónak számított.

A szervezők eredetileg 25 millió látogatóra számítottak szerte a világból, az expo kétharmadánál 10 milliós vendégszámról szóltak a hírek.

A Magyar Pavilon bemutató videóját itt lehet megtekinteni.