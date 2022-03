Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter nem hiszi, hogy az Egyesült Államoknak szankciókat kellene kivetnie Kínára az Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt. „Azt gondolom, hogy ez nem szükséges és nem is lenne helyes” – nyilatkozat pénteken a CNBC-nek, hozzátéve, hogy magas rangú washingtoni tisztségviselők a színfalak mögött kontaktusban vannak pekingi partnereikkel, hogy biztosítsák, Kína tisztában van az amerikai állásponttal. Az azonban már komoly aggodalmakat szülne, ha Peking fegyvert szállítana Oroszországnak, vagy segítene neki a pénzügyi szektor és a moszkvai hegybank elleni szankciók kijátszásában – hangsúlyozta Yellen. „Jelenleg azonban ennek nem látjuk jelét” – fogalmazott.

Fotó: AFP



Az Egyesült Államok és szövetségesei az elmúlt hetekben többször is figyelmeztették Pekinget, hogy komoly következményekkel számolhat, ha fegyvert szállít Moszkvának, alternatív kereskedelmi útvonalakat kínál neki, vagy dezinformációs kampányt indít – ezt Joe Biden elnök is megtette, amikor a múlt héten telefonon egyeztetett kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel. Amerikai illetékesek szerint Moszkva katonai és gazdasági segítséget már kért is Pekingtől, ezt azonban mindkét ország tagadja. A CNBC szerint

nem teljesen világos, hogy a Fehér Ház miképpen büntethetné meg Pekinget,

de az elnök valószínűleg a pénzügyminisztériumot bízná meg azzal, hogy bővítse ki a gazdasági szankciókat.

Yellen szerint egyébként az Ukrajna elleni orosz invázió és a koronavírus-járvány is megerősítette, mennyire fontos gondoskodni az amerikai ellátási lánc biztonságáról. „Az amerikai vállalatok az ellátási láncok megszervezésében talán a hatékonyságra és a költségek csökkentésére összpontosítottak, de ez rontja a rugalmasságot. Az ellátási láncok rugalmassága pedig a kormányzat kiemelt prioritása” – jelentette ki. A pénzügyminiszter azonban nem ért egyet azokkal, akik a globalizáció végét jósolják. „Mélyen beágyazódtunk a világgazdaságba. Arra számítok, hogy ez így is marad, mert a globalizáció olyasvalami, ami az Egyesült Államoknak és a világ számos országának előnyöket hozott” – fogalmazott Janet Yellen.