Minimális eredmény a Biden-Hszi tárgyaláson

A háború kitörése óta most először tárgyalt egymással Joe Biden amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető. A videóhívás nagyjából két órán keresztül tartott, de érdemi előrelépés nem töretént. A hívást Biden kezdeményezte, mivel Washington tart tőle, hogy Kína Oroszország támogatását fontolgatja. Ezt Peking tagadja és Hszi biztosította róla az amerikai elnököt, hogy Kína sem örül neki, hogy ennyire elfajult helyzet Oroszország és Ukrajna között.

Ez a háború valami olyan, amit mi sem akarunk látni

- mondta Hszi Csin-ping.

Fotó: Sarah Silbiger / AFP

A hírek szerint az egyeztetésen Biden arra kérte a kínai elnököt, hogy próbáljon nyomást gyakorolni Moszkvára a háború megállítása érdekében. Az Egyesült Államok szerint a harcokat minél előbb be kell fejezni, mivel a háború elhúzódása egyre nagyobb probléma lesz Oroszországnak és Vlagyimir Putyin elnöknek.

A Pentagon attól tart, hogy Putyin végül a nukleáris elrettentéshez folyamodhat, ha nem sikerül győztesen kikeverednie a harcokból. Ráadásul a nyugati szankciók az orosz hadsereget is gyengítik, így Moszkva kezéből fogynak az aduk. Emellett Biden azt is közölte Hszi-vel, hogy amennyiben kiderül, hogy támogatják az oroszokat, akkor Kína is súlyos gazdasági szankciókra számíthat.