Várhatóan kitart eddigi politikája mellett az ukrajnai válság ellenére is az OPEC+. A Kőolajexportáló Országok Szervezete, valamint Oroszország és szövetségesei továbbra is fokozatosan, azaz összesen havonta napi 400 ezer hordóval kívánják növelni a kőolaj-kitermelést – tudta meg a Reuters a mai, még jelenleg is tartó miniszteriális ülésen résztvevő tisztviselőktől.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az OPEC nagyágyúi, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek ugyanis - a kiszivárgó információk alapján - a Moszkva elleni szankciók szigorítása és a nyolcéves csúcson lévő olajárak ellenére is kitartanak az Oroszországgal kötött megállapodásuk mellett. Állítólag már az ülésről kiadandó közlemény is elkészült, ami már csupán a minniszterek jóváhagyására vár.

"A szaúdiak egyszerűen lesöpörték a geopolitikai feszültségek figyelembe vételére irányuló kérést az asztalról" - mondta az egyik OPEC+ forrás.

Közben az északi-tengeri kőolajat követő Brent-index már hordónként 110 dollár közelébe emelkedett.