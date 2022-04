A Pfizer az egészséges gyerekeket is újra beoltaná

Az amerikai egészségügyi hatóság már most is azt szorgalmazza, hogy 12 év felett mindenki vegye fel a megerősítő oltást, hogy a koronavírus újabb mutációi ellen is a legmagasabb fokú védelemben részesüljön a társadalom.

A Pfizer szerint azonban az új adatok tükrében az egészséges 5-11 évesek számára is hasznos lehet egy újabb, gyerekek számára biztosított oltás.

Egy kisléptékű tanulmányban arról számoltak be, hogy 140, két oltással már rendelkező gyermek kapott emlékeztető vakcinát hat hónappal a második után. A kutatók szerint az újabb oltás általában felpörgette az immunválaszt.

Fotó: Tong_stocker / Shutterstock

A Pfizer és partnere, a BioNTech sajtóközleményében arról számolt be, hogy 30 gyermeknél a vírus elleni antitestek szintje 36-szorosára nőtt, ami elég magas ahhoz, hogy felvegye a harcot a szuperfertőző omikron változat ellen. Ezeket az adatokat független szervezetek egyelőre nem ellenőrizték.

A Pfizer és a BioNTech azt tervezi, hogy a napokban kérelmezik az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóságnál, hogy engedélyezze az egészséges 5-11 évesek számára az emlékeztető oltást. Eredményeiket meg kívánják osztani az európai és más szabályozó hatóságokkal is.

A cég felhívta rá a figyelmet, hogy a védőoltások ugyan kevésbé hatékonyak az omikron variánsokkal szemben, de a súlyos megbetegedést így is segítenek elkerülni. Hozzátették, hogy a Covid-19 nagyobb veszélyt jelent a felnőttekre, de a fiatalok esetében is előfordulhat súlyos megbetegedés. Azt az egészségügyi hatóságoknak kell eldöntenie, hogy az egészséges, általános iskoláskorú gyerekeknek valóban szükségük van-e emlékeztető oltásra, és ha igen, mikor.