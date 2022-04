Az ukrán export főként a fekete-tengeri kikötőkön keresztül hagyja el az országot, ám mióta Oroszország támadást indított Ukrajna ellen és a még ukrán kézen lévő kikötőket – különös tekintettel Odesszára – blokád alá vonta, ez a megszokott megoldás nem alkalmazható többé. A Reuters információi szerint az exportőrök a vasút használatával igyekeznek úrrá lenni a helyzeten, ám a vasúti nyomtáv különbözősége és

a kapacitási problémák miatt már 24,190 vagon áru várakozik arra, hogy átlépje a határt.

Tekintve, hogy az ország egyik legfontosabb exportját jelentő gabonák 98 százaléka korábban hajókon indult útnak, az átállás nem egyszerű. Valerij Tkacsov, az állami vasúttársaság, az Ukrzaliznitszia kereskedelmi részlegének igazgatóhelyettese szerint a várakozó tehervagonok nagyjából fele, 10,320 kocsi az ukrán-lengyel fő vasút átjáróhoz közel, Izov környékén várakozik. A lengyel oldalon a sínek már hamar elérik ugyan Gdanszk kikötőjét, ám egyelőre Tkacsov szerint mintegy 500 kocsinyi áru hagyja el naponta az országot Izovnál, vagyis

a jelenleg feltorlódott mennyiség ledolgozása is hetekig tarthat.

Fotó: Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

Az ukrán állami vasút azon dolgozik, hogy az országot naponta 1100 vagon tudja elhagyni Lengyelország, Románia, Magyarország vagy Szlovákia felé. Azonban ez is csak csepp a tengerben, így azok az országok – például Kína, Egyiptom, Törökország vagy Indonézia – melyek az ukrán gabona importjával fedezik élelmiszerszükségleteiket, szintén jól teszik, ha alternatív források után is néznek, ha nem akarnak élelmiszerhiánnyal szembenézni.

A helyzetet nehezíti, hogy az élelmiszerárak ugrásszerű növekedése is, melyet fokoz a műtrágya vagy épp az üzemanyag drágulása is.

Az ukrán kivitel ötödét – 2021-ben 12,2 milliárd dollárt – kitevő gabonaexport vasúti szállítása jóval drágább is. Az APK-Inform nevű ukrán mezőgazdasági tanácsadó szerint például a román kikötőn, Konstancán keresztül a szállítás 120-150 euróba kerülhet egy tonna gabona szállítása, míg a háború előtt ez csak 20-40 dollár között mozgott a Fekete-tenger ukrán kikötőin keresztül.

A volumen is jóval szerényebb lehet ezen a módon. Míg tavaly július és a háború közötti szezonban 43 millió tonna gabonát exportált Ukrajna, és a tervek szerint idén akár 65 millió tonna is lehetett volna, vasúton csak 1 millió tonna hagyhatja el az országot a következő hónapok során. Egy árupiaci kereskedő szerint még ha sikerülne is a vasúti kapacitást havi 1 millió tonnára növelni, az is csak csepp lenne a tengerben az igényekhez képest. Már a szállítási szükségletek 10-15 százalékának elérése is nagy teljesítmény lenne a háborús körülmények közepette.

Természetesen a harcok nem csak a kivitelt, de a termelést is hátrányosan befolyásolják,

ám Ukrajna szerint három évre elegendő élelmiszer áll tartalékban, ám ennek ellenére az ország a múlt hónapban betiltotta a rozs, zab, köles, hajdina, só, cukor, hús és haszonállat kivitelét, míg a búza kivitelét engedélykötelessé tette. Nincs viszont korlát a napraforgó-olaj és kukorica kivitelére.