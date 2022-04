Metánrobbanás okozott tragédiát a dél-lengyelországi Pniowek szénbányában, melynek keretében öten meghaltak és heten a bányában rekedtek – közölte a bányát birtokló JSW, mely szerint nem sokkal éjfél után következett be a baleset. A területen ekkor 42 bányász tartózkodott, közülük 21-et kórházba szállítottak a Reuters szerint.

Fotó: Sean Gallup / Getty Images

A helyszínen tartózkodik az ország miniszterelnöke, Mateusz Morawiecki is, aki szörnyű tragédiának nevezte a történteket, és elmondta azt is, hogy hajnal 3 körül a mentőcsapatokat is elzárta egy második robbanás és a halottak között a mentésben résztvevők is vannak. A mentés vezetői azon tanakodnak, hogy annak folytatása mikortól lehet biztonságos. A miniszterelnök kiemelte, hogy a bányászok élete nemcsak nehéz de veszélyekkel is tele van.

Sztab kryzysowy z udziałem premiera @MorawieckiM w Kopalni Węgla Kamiennego #Pniówek. pic.twitter.com/kAW4EW7gyE — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 20, 2022

A JSW elmondta, hogy 13 csapat vett részt a bányászok kiszabadításában, ám azt kénytelenek voltak leállítani, amíg a mentőbázis védelmét újraépítik. A cég szerint az érintett bányászok családjait pszichológusok is segítik. A legtöbb bányász égési sérüléseket szenvedett a kezelőorvosok szerint.