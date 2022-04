Kettős hatás miatt emelkedik a tojás ára. Az Egyesült Államokban és Franciaországban súlyos madárinfluenza-járványok szűkítik a globális ellátást, miközben az Ukrajnában dúló háború is akadályozza a szállításokat Európában és a Közel-Keletre – írta meg a Reuters. Franciaország egyébként Európa legnagyobb tojás termelője.

Ezzel együtt a kereslet egyre nő a tojás iránt. Sokan a drága húsok helyett az olcsóbb tojást választották alternatív fehérjeforrásnak, illetve a húsvéti ünnepek alatt hagyományosan hatalmas az igény a tojásra. A termék ára az egekbe szökhet a következő időszakban.

Idén már 19 millió tojást tojó csirkét irtott ki a madárinfluenza az Egyesült Államokban, ami a teljes állomány 6 százaléka.

Ez 2015 óta a legsúlyosabb járvány az országban. Franciaországban pedig minden idők legsúlyosabb járványa tombol, ami miatt már

a tyúkok 8 százalékát kénytelenek voltak leölni.

Ennek oka, hogy akár csak egy igazoltan fertőzött állat esetében is az egész állománnyal végezni kell, hogy a betegség ne terjedhessen el még szélesebb körben.

A Reuters cikke szerint a madárinfluenza és a háború mellett a tojásszállítók számos más súlyos problémáról is beszámoltak. Az ágazatban jelentős a munkaerőhiány, valamint az állatok takarmányozására használt gabona is rendkívül megdrágult. A takarmány mellett az energiaárak is elszálltak, tehát mindent összevetve rendkívül megnőttek a tojástermelés költségei.

Tovagyűrűző hatások

A magasabb tojásárak a teljes élelmiszeriparra hatással lesznek. Felemésztik a pékségek és az élelmiszeripari vállalatok profitját, amik a liszt és egyéb áruk drágulásával is alig tudnak megküzdeni.

Az élelmiszerek világpiaci ára márciusban majdnem 13 százalékkal új rekordmagasságra ugrott.

A tojás ár hónapokig magasan maradhat a szakértők szerint, mivel hónapokig tart a fertőzött gazdaságok működésének újraindítása.

A tojásipar általános pánikban van

– mondta a Rose Acre Farms vezérigazgatója, Marcus Rust. Ez a cég az USA második legnagyobb tojástermelője, ami a madárinfluenza miatt nagyjából másfél millió tojót veszített el.