A kínai gazdaság egyelőre „küzd”, de „nincs komoly bajban” – állítja Derek Scissors, a China Beige Book piackutató cég vezető közgazdásza. Kína a hét elején a vártnál jobb GDP-növekedést jelentett az első negyedévre, még úgy is, hogy a márciusi kiskereskedelmi forgalom jelentősen visszaesett a lezárások miatt. Az elemzők azonban erősen megosztottak a kínai gazdaság kilátásait illetően, mivel Peking továbbra is a szigorú, zéró Covid-politikát követi.

Fotó: Ji Haixin / AFP

„Egyáltalán nem tartunk attól, hogy a kínai gazdaság 2020-ban látott problémái idén megismétlődnének, akkor ugyanis a koronavírus miatti lezárások következtében az első negyedévben 6,8 százalékos volt a gazdasági visszaesés éves összevetésben” – mondta Scissors a CNBC-nek. Ezzel szemben Kína most mind negyedéves (1,3 százalék), mind éves összevetésben (4,8 százalék) a vártnál jobb GDP-növekedést jelentett 2022 első negyedévére, még úgy is, hogy a márciusi kiskereskedelmi forgalom meredeken, 3,5 százalékkal esett éves szinten. Ez volt 2020 júliusa óta az első alkalom, hogy visszaesés történt a kiskereskedelemben, és az adat sokkal rosszabb lett a piaci várakozásoknál. Elemzők szerint

az áprilisi adatok minden bizonnyal tovább gyengülnek, amit a sanghaji pénzügyi központ szigorú korlátozásai is lefelé húznak.

Emellett a munkaerőpiac már most a stressz jeleit mutatja: az országos felmérésen alapuló munkanélküliségi ráta 5,8 százalék, ami 2020 májusa óta a legmagasabb, és a februári 5,5 százalékról emelkedett.

A következő hónapok nagyobb lassulását vetíti előre, hogy az ingatlanszektor elhúzódó visszaesése és az ukrajnai háború okozta bizonytalanság mellett a lezárások is egyre nagyobb tömegeket érintenek. Peking jelenleg a közegészségügyet helyezi előtérbe, ugyanis amit Hongkongban láttak – ahol 2022-ig nagyon jól álltak a vírussal szemben, aztán pedig csapás érte az idős lakosságot –, sokkal óvatosabbá teszi őket. Kína szempontjából a gazdasági helyzet bár nem ideális, de elviselhető, egy vidéki járványhullám azonban elviselhetetlen lenne.

Az elemzők megosztottak a kínai gazdaság kilátásait illetően, mivel a kormányzat továbbra is a legszigorúbb Covid-stratégiát követi.

A 26 milliós Sanghaj lezárása pedig különösen nagy költségeket emészt fel. A város egymaga a teljes kínai GDP 4, exportjának 7,3, importjának 14,4 százalékát adja. Itt található a világ legforgalmasabb kikötője és harmadik legforgalmasabb teherszállító repülőtere, de ez az ország pénzügyi és egyik fontos feldolgozóipari központja is.

Ezen túlmenően az országban több százmillió embert érintenek különböző mértékű korlátozások, miután a legsúlyosabb járvány sújt a 2020 eleji első hullám óta, tovább terhelve az ellátási láncokat.

Bár a kínai jegybank bejelentette, hogy növeli a járvány által érintett iparágak, vállalkozások és emberek pénzügyi támogatását, és csökkenti a bankok kötelező tartalékrátáját, ezzel csak kis mértékben enyhítette a csalódást, hogy áprilisi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta a vállalati és lakossági hitelekre vonatkozó irányadó rátát, annak ellenére, hogy az elemzők többsége a hitelkamatlábak csökkentésére számított ebben a hónapban. Az egyéves hitelkamatlábat változatlanul 3,7 százalékon hagyták, miután decemberben és januárban 5, illetve 10 bázisponttal csökkentették. Az ötéves rátát 4,6 százalékon tartották a januári 5 bázispontos csökkentést követően.

Mindennek fényében a Bank of America közgazdászai 4,8-ról 4,2 százalékra csökkentették a 2022-es kínai GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzésüket, az IMF kedden kiadott előrejelzése 4,4 százalékot valószínűsít, míg a DBS Bank 4,8-at, a Barclays pedig 4,3 százalékot. Ezzel szemben a kínai kormányzat közgazdászai kitartanak a korábban kitűzött 5,5 százalékos GDP-növekedési cél mellett. Véleményük szerint a kormányzatnak – a fejlett gazdaságokkal összehasonlítva – bőséges mozgástere van a cél eléréséhez, köztük a kamatlábak és a kötelező tartalékráta csökkentésére, és van lehetőség egy proaktívabb költségvetési politikára is, mivel az infláció, és az adósságterhek is viszonylag alacsonyak. Kevésbé hangsúlyozzák viszont azokat a kockázatokat, hogy a mostani korlátozások az egész országban elterjedtek, további logisztikai zavarokat okozva, és a bizonytalanság, hogy mikor és mennyi ideig tart majd a következő zárlat, hosszabb távon aláássa az üzleti bizalmat. Emellett a kínai exportnövekedés is visszaeshet, amikor az országon kívüli ellátási láncok normalizálódnak.