Peking zéró Covid-politikája egyre nagyobb társadalmi és vállalkozói elégedetlenséget vált ki a gyorsan romló gazdasági kilátások közepette, Hongkongban pedig már a környezetvédők is tüntetnek a járványintézkedések hatásai ellen. Mindeközben a világ vezetői is aggódnak a szigorú korlátozások hatásai miatt, azonban Lu Ting, a Nomura Holdings közgazdásza szerint

a globális piacok még mindig alábecsülhetik a hatást, mert továbbra is nagy figyelem irányul az orosz–ukrán konfliktusra és az amerikai jegybank kamatemelésére.

A G20 csoport a héten ülésezik Washingtonban, ahol kérdőre vonhatják a kínai stratégiát.

Fotó: Jade Gao / AFP

Országszerte 45 városban közel 400 millió ember van teljes vagy részleges zárlat alatt. Sanghajban például már több mint három hete tart a zárlat, kedden a városvezetés a 25 milliós lakosság együttműködésért könyörgött, hogy mielőbb tesztelni tudják őket, és megpróbálják nullára csökkenteni a járvány terjedését. Arról azonban még nincs hír, hogy mikor várható enyhítés.

A lakosok és a vállalkozások szerint Kína Covid-politikájának költségei meghaladják az előnyeit, különösen mivel a legtöbb eset tünetmentes. A turisztikai szektor is megsínyli a korlátozásokat, a kétségbeesett tartományok leszorítják a jegyárakat, adókedvezményeket kínálnak, és még könyörögnek is a helyieknek, hogy segítsék a több tízmillió embert foglalkoztató ágazatot. A hivatalos adatok szerint a visszaesés az elmúlt hónapokban tovább súlyosbodott az Omikron-változat terjedésével, és az iparág a világjárvány óta a legrosszabb állapotba került.

A turizmus 2019-ben még 11,05 százalékkal járult hozzá Kína GDP-jéhez, és közel 80 millió munkahelyet adott, ami a teljes foglalkoztatás 10 százaléka.

Fotó: DALE DE LA REY / AFP

Tien Jün, az Állami Gazdasági Tervezési Ügynökség egykori közgazdásza szerint

a turizmus folyamatos befagyasztása legalább 0,5 százalékponttal csökkentheti Kína 2022-es GDP-növekedését.

A kormány az idei évre mintegy 5,5 százalékos növekedési célt tűzött ki, azonban az UBS pénzügyi szolgálatló hétfői előrejelzései szerint már csak 4,2 százalékos növekedésre számíthatnak.

Nem csupán a gazdasági visszaeséstől tartanak a szakértők, hanem a környezet károsodásától is. Hongkong zéró politikája miatt például naponta több mint 2300 tonna műanyaghulladékot dobnak el, mindössze 11 százalékos újrahasznosítási arány mellett a kormány adatai szerint. A városba érkezők mindenhol műanyaggal találkozhatnak a karanténhotelekben: a távirányítók celofánba vannak csomagolva, a párnák műanyag zacskókba vannak zárva, az ételhez is műanyag evőeszközöket adnak. Továbbá Paul Zimmerman megválasztott kerületi tanácsos szerint a létesítmények azért is pazarlóak, mert nem használhatók hosszú távon, például állami lakáscélra, mivel „nagyon gyorsan megépültek...és nem felelnek meg az érvényes építési szabványoknak.”