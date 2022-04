Mintsem ismét leszerepeljünk, mint New Yorkban, inkább egyáltalán nem veszünk részt turisztikai vásárokon

– indokolta Daniel Cadariu román vállalkozásfejlesztési és idegenforgalmi miniszter, hogy Románia miért nem képviselteti magát jó darabig a külföldi szakrendezvényeken. A döntés mögött az áll, hogy az ország meglehetősen csúfosan leszerepelt a március végén New York-ban megrendezett Travel and Adventure Show turisztikai vásáron.

A világ egyik legjelentősebb szakrendezvényén Románia standjánál csupán néhány, A4-es méretű lapokra nyomtatott fényképet tűztek ki egy fekete vászonfüggönyre. A felvételek nemrég bejárták a médiát, és heves bírálatokat váltottak ki szakértők, valamint politikusok részéről egyaránt. Egybehangzó vélemények szerint Románia nevetségessé tette magát a világ előtt, a bukaresti hatóságok ismét bebizonyították, hogy minimális elképzelésük sincs az ország gazdag turisztikai potenciáljának népszerűsítéséről.

Fotó: NAGY MELINDA / AFP

A bukaresti képviselőház vállalkozási és idegenforgalmi bizottsága meghallgatásra hívta a minisztert, hogy szolgáljon magyarázattal a New York-i turisztikai vásáron elszenvedett fiaskóért. Kiderült, hogy Románia – más részvevő államokhoz hasonlóan – mintegy 8000 dollárt fizetett a szervezőknek a kiállítási helyért, más országok ugyanakkor kivetítőkkel, bannerekkel, különböző dekoratív elemekkel tették látványossá, turistacsalogatóvá standjukat. Ez a román illetékeseknek nem sikerült, Románia New York-i konzulátusának, valamint a turisztikai minisztérium kifejezetten a szakvásár idejére Amerikába utazott munkatársainak fantáziájából mindössze az A4-es lapokra futotta.

Ez egyszerűen botrányos és szégyenletes. Valakinek felelnie kell a történtekért

– nyilatkozta Andrei Muraru, Románia washingtoni nagykövete.

Románia többször próbálkozott egységes idegenforgalmi márka kialakításával, ezek azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt. Több mint tíz évvel ezelőtt – a nemrég korrupcióért jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélt Elena Udrea miniszteri mandátuma idején – a turisztikai szaktárca 30 millió eurós költségvetésből kidolgozta az Explore the Carpathian garden (Fedezd fel a Kárpátok kertjét) idegenforgalmi jelmondatot egy levélszerű logóval együtt. A turisztikai márka nem aratott fergeteges sikert, az elmúlt években alig használták, most viszont Daniel Cadariu jelenlegi miniszter „újjáélesztette” Udrea koncepcióját, és arra kötelezte az ország szállodáit, panzióit, hogy jól látható helyen tüntessék fel a brandként használt levelet.

A tárcavezető szerint egyébként az idei év az orosz–ukrán háború ellenére is kiemelkedőnek ígérkezik a romániai idegenforgalom számára, mivel két év koronavírus-járványt követően teljes nyitás ígérkezik, és több mint 1,5 millió külföldi turistát várnak az országba.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Romániában tavaly 43 százalékkal, 20,653 millióra nőtt a vendégéjszakák száma, a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett vendégek száma is 46 százalékkal, 9,276 millióra nőtt a 2020-as alacsony szinthez mérten. Ugyanakkor a koronavírus-járvány előtti időszakkal, a 2019-es adatokkal összevetve a vendégéjszakák és a vendégek száma egyaránt 30 százalékkal csökkent 2021-ben.