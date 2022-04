Alig egy hét leforgása alatt több nagy befektetési bank is csökkentette kínai gazdasági növekedésre kiadott várakozását, azok után, hogy elhúzódnak a Covid–19 miatti lezárások Sanghajban, és Peking lakosságát is tömeges teszt alá vetették. A kilenc pénzügyi szolgáltató legújabb előrejelzéseinek mediánja alapján körülbelül 4,5 százalékos GDP-növekedés várható idén a CNBC szerint, ami jóval elmarad Peking 5,5 százalékos kormányzati céljától.

Fotó: Xinhua via AFP

A legalacsonyabb előrejelzést a Nomura adta, már csak 3,9 százalékos növekedést várnak a korábbi 4,3 százalék helyett. A japán befektetési bank vezető közgazdásza, Ting Lu a jelentésében részletezte, hogy a szigorú járványkorlátozások nagy kínálati sokkot okoztak a gazdaság egészében, különösen a teljes vagy részleges zárlat alatt álló városokban, ami tovább gyengítheti az ingatlanok, a tartós és a beruházási javak iránti keresletet a csökkenő bevételek és a növekvő bizonytalanság közepette.

Március óta a Kína újra nagy küzdelmet folytat a járvány ellen. Az ország gazdasági központja, amely a világ legforgalmasabb kikötőjének is otthona, az egyik leginkább sújtott régió. Közel egy hónapja már, hogy lezárták Sanghaj egészét, és még nem látszik az enyhítések ideje. Eközben hétfőn a pekingi hatóságok háromnapos tömeges tesztelésbe kezdtek.

Fotó: SOPA Images

A kilenc pénzügyi cég közül a svájci UBS Bank csökkentette legnagyobb mértékben – 0,8 százalékponttal 4,2 százalékra – növekedési kilátásait a „gazdaságra nehezedő fokozott nyomás” miatt. A vállalat közgazdásza Vang Tao elmondta, hogy bár több politikai támogatásra számítottak Pekingtől, csapata nem várja el, hogy a kínai kormány bármit megtegyen, hogy tartani tudják az 5,5 százalékos célt, miközben azt még a Covid–19 újabb hulláma és az ukrajnai háború előtt határozták meg.

A második legnagyobb csökkentést a Bank of America közgazdásza, Helen Csiao tette, aki 0,6 százalékponttal 4,8 százalékra mérsékelte prognózisát. A bank jelentése szerint a Sanghajban és a környező városokban bevezetett Covid–19 zárlatok és korlátozások nemcsak a helyi keresletet sújtják, hanem logisztikai és széles körű ellátási lánc zavarokat is okoznak az országban és külföldön egyaránt. Ezáltal még ha vissza is vonják az intézkedéseket és a gazdasági tevékenységek fokozatosan normalizálódnak az év közepére, a növekedés visszaesése már elkerülhetetlennek tűnik.

Fotó: LIU JIN / AFP

Az Allianz Trade is visszafogta előrejelzéseit, ráadásul néhány hónapon belül már második alkalommal. A vállalat 4,6 százalékra csökkentette GDP-előrejelzését a korábbi 4,9 százalékról, ami már az év eleji 5,2 százalékos becslés módosítása volt. Az első mérséklés az orosz inváziót követte, majd a második a közel négy hete tartó sanghaji zárlat miatt vált szükségessé.

Françoise Huang közgazdász szerint amennyiben a korlátozások két hónapig tartanak, és az intézkedés más nagyvárosokat is érint, akkor az ázsiai ország 2022-es növekedése csupán 3,8 százalékos lesz a tavalyi 8,08 százalék helyett.

Múlt héten a Nemzetközi Valutaalap is visszavágta prognózisát, és míg októberben 5,6 százalékos növekedést prognosztizált, amit januárban lefaragott 4,8 százalékra, már csak 4,4 százalékos erősödést jövendöl 2022-re.